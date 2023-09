Huelga en Hollywood: tras la victoria de los guionistas, los actores se reúnen con los estudios

huelga de actores y guionistas hollywood Gentileza: Hollywood Reporter

Los reclamos de los actores se expandieron en los últimos días cuando el líder de las negociaciones de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree Irlanda, y la presidenta del sindicato, Fran Drescher, la recordada protagonista de "La Niñera", declararon que se votó a favor de una huelga a empresas de videojuegos en caso de no llegar a un acuerdo. "Después de cinco rondas de negociaciones, ha quedado muy claro que las compañías de videojuegos no están dispuestas a involucrarse significativamente en los temas críticos: compensación socavada por la inflación, uso no regulado de la Inteligencia Artificial y seguridad", dijo Crabtree Ireland respecto a este nuevo foco de conflicto.