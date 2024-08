Ian McKellen sobre su caída de un escenario: "Tengo que decirme que no soy demasiado viejo para actuar"

“Evito salir porque me da miedo que alguien me choque y he estado sufriendo un dolor agonizante en los hombros debido al impacto que recibió mi cuerpo”, dijo McKellen. “Pero el traje de gordo que usé para Falstaff salvó mis costillas y otras articulaciones , así que me considero afortunado”.

La lesión marcó el final de su etapa como Falstaff en “Player Kings”. Aunque McKellen emitió un comunicado unos días después de la caída en el que manifestaba su interés en volver a la producción, más tarde abandonó el proyecto debido a las lesiones. Agradeció a las enfermeras y los médicos que lo trataron en ese momento y dijo que estaba “enormemente en deuda” con ellos.

“Tengo que decirme a mí mismo que no soy demasiado viejo para actuar”, dijo McKellen a la revista Saga. “Fue solo un accidente sangriento. No perdí el conocimiento, no me mareé, pero no he podido volver al escenario y ellos han continuado sin mí”.

Después de que McKellen fuera hospitalizado, un representante del teatro compartió una declaración diciendo que el actor de 85 años "se recuperaría rápida y completamente". "Player Kings", que es una producción de "Enrique IV, partes uno y dos" de William Shakespeare, comenzó su recorrido de 12 semanas en el West End en abril.