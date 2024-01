Impactante: Tomás Holder le salvó la vida a una joven en Punta del Este







El ex participante de Gran Hermano ayudó a una mujer que se descompensó en plena vía pública en Punta del Este. El video.

Tomás Holder se vistió de héroe en Punta del Este

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, salvó a una joven que se descompensó en Punta del Este mediante maniobras de RCP.

El dramático episodio ocurrió en un kiosco, donde la joven perdió el conocimiento por motivos que se desconocen y fue ayudada por Tomás Holder.

El relato de Tomás Holder En diálogo con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), Holder brindó detalles de lo ocurrido en la ciudad uruguaya: “Yo estaba con mis amigos, era la última noche, estábamos comiendo, eran como las 11.50, casi 12 de la noche, y de la nada escucho un impacto fuerte en el piso. Nos asustamos, no dimos vuelta y había una chica desmayada. Yo me asusté y no sabía cómo reaccionar, veo que la gente se empieza a acercar, pero nadie hacía nada y la chica estaba como inconsciente... y lo primero que se me ocurrió, yo iba a un colegio de Deportes, dos horas de deportes por día, entonces me habían dado cursos de RCP y cómo reanimar y ayudar a alguien”.

Tomás Holder.mp4 “Lo primero que se me ocurrió fue hacer el RCP; igual soy sincero, no lo sé hacer muy bien, hice lo que pude, lo que me salió, no lo que me acordaba, y también hice un poco de respiración boca a boca, y por suerte pudo reaccionar”, agregó el exparticipante del Bailando 2023.

Y remarcó: "Te ponés muy nervioso porque más que nada no sabés qué hacer y tenés la vida de una persona en tus manos y uno se siente culpable si pasa algo. Yo sé lo que es pasarla muy mal y estar ahí entre el borde y el borde. Lo primero que se me ocurrió fue ayudar y por suerte la chica está bien”. Holder siguió de cerca la evolución de la joven Luego de efectuarle la reanimación a la mujer, Tomás Holder siguió de cerca su evolución apoyándose en los trabajadores del negocio donde ocurrió el hecho: “Después me puse en contacto con los chicos del mercado, del negocio, y me dijeron que la chica estaba bien. Supuestamente creo que le bajó la presión, que se desvaneció, pero más que nada nos asustamos porque en un momento no respiraba. Yo me acerqué a escuchar y no respiraba, no tenía latido, y ahí me asusté mucho y ahí fue cuando me dije que ya fue, le hago respiración boca a boca y que sea lo que Dios quiera y por suerte reaccionó”, completó.

