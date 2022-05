Incendio en el departamento de Felipe Pettinato: encontraron rastros de un líquido combustible

El informe señala que se encontraron rastros de un combustible en la escena donde murió el médico y todo indica que los rastros de este combustible están concentrados principalmente en el cuerpo de la víctima.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

De acuerdo a la hipótesis, el potencial térmico de estos elementos se habría transmitido a otros con alta capacidad de arder, dando así inicio al siniestro. Además, no se descartaba la posibilidad de que las llamas se hayan combinado con algún líquido que haya funcionado como acelerante de la combustión. Los resultados del peritaje realizado por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal en el cuerpo del neurólogo fallecido confirmarían esta hipótesis. El material que analizó la PFA fue originalmente recogido por los expertos de la Policía de la Ciudad y entregado a la Federal, que cuenta con un laboratorio idóneo para el testeo.

El cuerpo del médico fue encontrado carbonizado boca abajo en el departamento. El resultado preliminar de la autopsia estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

Tras el incendio del departamento, Felipe Pettinato se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. Su situación judicial se definirá una vez que culmine la etapa de recolección de material probatorio. Mientras tanto, el fiscal aguarda la evolución del hijo del músico y conductor para poder tomarle declaración. Llegado el caso, podría testimoniar en calidad de testigo o imputado.

La palabra de Tamara Pettinato

"De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche... Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale", comenzó.

A su vez, también aprovechó el espacio para enviarle las condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, neurólogo que murió dentro del departamento incendiado y que era muy amigo de Felipe.

Con respecto a la salud de su hermano indicó que todavía se encuentra internado: "Ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación".