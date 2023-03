Interna entre superhéroes: acusan a Dwayne Johnson de perjudicar a otras películas de DC

Gentileza: We Got This Covered

Este martes, Levi subió a sus historias de Instagram un posteo confirmando lo reportado por el medio The Wrap donde expresaban que Johnson prohibió que los personajes de su película Black Adam aparecieran en Shazam! Fury of the Gods. También le impidió a Levi a parecer en una escena post-crédito de Black Adam.

Black Adam.webp Warner Bros.

Hace algunos meses, se reportó que los miembros de la Justice Society, parte de Black Adam, iban a ser parte de Fury of the Gods, pero el director David F. Sandberg le confirmó a The Hollywood Reporter que esa escena "se canceló tres días antes de filmarla", obligando al director a encontrar personajes alternativos a último momento. Levi subió la publicación de The Wrap a su Instagram con la frase: "La verdad os hará libres".