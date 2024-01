Jack Black se une a la película del popular videojuego Minecraft

''Minecraft'', que salió en 2011, es uno de los videojuegos más vendidos de la historia, y tiene un promedio de 140 millones de usuarios al mes. El estilo sandbox que tiene el juego permite a los jugadores crear mundos en 3D. También salieron muchos spin-offs, como por ejemplo: ''Minecraft Legends'' y ''Minecraft Dungeons''.

No es la primera vez que Black participa de una adaptación de este estilo, ya que protagonizó ''The Super Mario Bros. Movie'', ''Jumanji: The Next Level'' y en una de las próximas películas de Lionsgate, llamada ''Borderlans''. Además, regresa a ponerle la voz a Po, el popular personaje protagonista de ''Kung Fu Panda'', para la cuarta película de la franquicia.