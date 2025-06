James Cameron reveló cuál será su próxima película después de "Avatar: Fuego y Ceniza"

El director anunció a través de sus redes que su próximo proyecto será la adaptación de la novela de fantasía "The Devils".

La adaptación de The Devils será el próximo proyecto de Cameron después de Avatar: Fuego y Ceniza . Está previsto que escriba el guion junto a Abercrombie.

La novela se desarrolla en una Europa medieval alternativa amenazada por una inminente invasión élfica... y los elfos están hambrientos de carne humana. La novela se publicó el 6 de mayo y se convirtió instantáneamente en el número uno en ventas del Sunday Times en el Reino Unido . También acaba de entrar en la lista de los más vendidos del New York Times en el número cinco.

La palabra de James Cameron sobre The Devils: "¿Cómo describiría 'The Devils'? ¿Una aventura de terror agudamente ingeniosa? ¿Una batalla épica entre el bien y el mal, solo que la mayoría de las veces es imposible distinguir cuál es cuál? ¿Una aventura medieval retorcida, elegante y de universo alternativo, donde tu mejor esperanza de supervivencia son los propios monstruos? Este es Joe Abercrombie en su mejor momento, abriendo un mundo completamente nuevo y un conjunto de nuevos y deliciosos personajes —dijo Cameron—. Los giros inesperados se suceden a un ritmo vertiginoso, con el ingenio y estilo mordaces característicos de Joe. 'The Devils' muestra la visión despreocupada de Joe sobre la naturaleza humana, en todo su esplendor oscuro y egoísta, narrada a través de personajes decididamente inhumanos. Pero, por supuesto, Joe siempre insinúa destellos de redención que hacen que todo valga la pena, y que, en última instancia, resulte bastante desgarrador".