James Cameron y el uso de inteligencia artificial en cine: reducir costos a la mitad sin despedir a la mitad del personal

En una nueva entrevista en el podcast Boz To The Future, el creador y director de la franquicia Avatar dijo que el futuro de la producción cinematográfica de gran éxito depende de poder "reducir el costo de [los efectos visuales] a la mitad" , y está tratando de descubrir cómo la IA podría ayudar a reducir los costos sin reemplazar a los miembros del equipo.

El pasado septiembre, Cameron se unió a la junta directiva de Stability AI. "Antes, habría fundado una empresa para descubrirlo. He aprendido que quizá esa no sea la mejor manera de hacerlo. Así que pensé: "Bueno, me uniré a la junta directiva de una empresa buena, competitiva y con una buena trayectoria", comentó Cameron sobre la decisión.