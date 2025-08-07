"The Batman II": confirman la fecha de inicio de rodaje de la esperada secuela

Hace poco más de un mes Matt Reeves confirmó la noticia de que el guión de la película protagonizada por Robert Pattinson ya estaba listo.

Hace poco más de un mes se confirmó la noticia de que Matt Reeves había finalizado el guión de la esperada película secuela de The Batman , hoy llegan nuevas noticias al respecto. La película protagonizada por Robert Pattinson ya tiene fecha de inicio de rodaje.

Según informa el portal Deadline, una carta enviada esta mañana a los accionistas de Warner Bros. Discovery confirma que The Batman II , de Reeves, finalmente comenzará a rodarse en primavera (otoño 2026 en nuestra región) . El estreno en cines está previsto para el 1 de octubre de 2027.

La nota elogió el reciente éxito de Superman de James Gunn, que ya ha recaudado 560 millones de dólares a nivel mundial. Además, el director ejecutivo de WBD, David Zaslav, tiene otras novedades.

“James Gunn ya se está preparando para escribir la próxima entrega de la familia Super”, confirmó.

En el ámbito cinematográfico, James Gunn está ocupado preparando las próximas entregas de la superfamilia DC, incluyendo Supergirl (2026), Clayface (2026) y la próxima Wonder Woman . La visión a 10 años para el universo DC también incluye una emocionante gama de proyectos televisivos, incluyendo The Penguin , la próxima temporada de Peacemaker y el debut de Lanterns en 2026. De manera precisa y mesurada, la franquicia DC se superpondrá cada vez más a los esfuerzos más amplios del estudio: desde cine y televisión hasta productos de consumo, juegos, experiencias y redes sociales", se lee en la nota a los accionistas.

Por otra parte, según Production List, The Batman II, protagonizada por Pattinson, ha entrado “oficialmente” en la etapa de preproducción.

El éxito de The Batman

Pattinson interpretó a Bruce Wayne/Batman en el éxito de taquilla de Reeves de 2022, una versión más oscura del mundo de Gotham, coprotagonizada por Paul Dano como The Riddler y Colin Farrell como The Penguin.

La película fue un éxito de taquilla y crítica, y su secuela ha sido muy esperada desde entonces. El estreno se produjo antes de la reestructuración de la división cinematográfica de DC a finales de 2022, que convirtió a Gunn en codirector ejecutivo de DC Studios junto con Peter Safran, y dio inicio a un Universo DC renovado con nuevas interpretaciones de los superhéroes.

Dada la naturaleza realista de la historia de Reeves, se cuestionó si el Batman de Pattinson sería parte de la continuidad del Universo DC, algo confirmado en febrero cuando Gunn dijo que "no era el plan" incluir esa iteración del personaje, con Batman existiendo en su propio mundo mientras que un nuevo cruzado con capa sería elegido para el Universo DC.

The Batman II estaba originalmente prevista para estrenarse en octubre de 2025, pero los retrasos supuestamente causados por las huelgas de los sindicatos SAG-AFTRA y WGA del año pasado han significado que la película no llegará a las pantallas hasta el 2 de octubre de 2026, retrasando su estreno un año entero.