James Hetfield apuntó contra los artistas que mezclan música y política: "Metallica no esta aquí para influenciarlos"

El ícono del heavy metal hizo estos comentarios mientras estaba en el escenario como parte de la residencia en Las Vegas Sphere de la banda.

James Hetfield , de Metallica , lanzó una indirecta (bastante directa) contra "otros artistas" que utilizan su tiempo en el escenario "para influenciarte con sus tonterías ".

El ícono del heavy metal hizo estos comentarios mientras estaba en el escenario con Metallica recientemente, como parte de su residencia en el Las Vegas Sphere, que comenzó a principios de este mes y se extenderá hasta principios de 2027.

A mitad de su actuación del sábado (10 de octubre), Hetfield agradeció al público por haber viajado desde muy lejos para ver su espectáculo y les aseguró que querían crear una sensación de escape de los problemas del mundo, no sermonearlos con sus propias agendas "absurdas" .

“A menos que vivas en Las Vegas, has viajado mucho para pasar un rato con Metallica”, dijo. “Estamos agradecidos por ello: por tus viajes, el dinero que gastas, el tiempo que te tomaste, gracias por venir a celebrar con nosotros”.

“Y tengo que decirlo, Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarlos con sus tonterías, ¿de acuerdo? ”, añadió. “Nada de tonterías. Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera, ¿de acuerdo? ¡La agenda de Metallica es amor, energía y música potente, nena!”

"Metallica":

Por los comentarios de James Hetfield durante un show de Metallica en Las Vegas pic.twitter.com/mTa5wwI84z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2026

Artistas y su compromiso político

Aunque Hetflied no mencionó ningún nombre en sus comentarios, algunos fanáticos han sugerido que podría ser una alusión a Macklemore, quien fue descartado como telonero de la gira 'Loop' de Ed Sheeran después de dar un discurso en el que pedía por "Palestina libre".

Desde entonces, innumerables figuras destacadas como Greta Thunberg, Massive Attack, Roger Waters, Dropkick Murphys, Amelia Dimoldenberg, Billy Bragg y Hayley Williams han mostrado su apoyo a Macklemore, y la banda de Ed Sheeran y otros teloneros se han retirado de la gira en solidaridad con el rapero.

Algunos fans sugieren que los comentarios de Hetfield también podrían ser una respuesta a que Tom Morello siga utilizando su plataforma para pronunciarse sobre temas políticos, y que recientemente haya conseguido la participación de Jack Black, Foo Fighters, Bruce Springsteen y otros para la edición inaugural de su festival Power To The People.

Descrito como un festival que "reúne a artistas, fans, activistas, organizaciones y líderes comunitarios para un día inolvidable celebrando el poder de la música y la acción colectiva para inspirar el cambio".