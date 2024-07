Jamie Foxx habló sobre su grave problema de salud: "Estuve 20 días apagado"

“Le pedí a mi hijo un Advil”, dijo Foxx y luego chasqueó los dedos. “ Estuve ausente durante 20 días. No recuerdo nada . Entonces me dijeron que estaba en Atlanta. Mi hermana y mi hija me llevaron al primer médico. Me dieron una inyección de cortisona”.

Cómo fueron los días de Jamie Foxx hospitalizado

La hija de Foxx, Corrine, anunció la hospitalización de Jamie en Instagram en una publicación publicada el 12 de abril de 2023. En ese momento escribió: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rápida acción y los excelentes cuidados, ya se está recuperando. Sabemos lo querido que es y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”.

En el momento de su hospitalización, Foxx se encontraba en Atlanta filmando la comedia de acción de Netflix “Back in Action” junto a Cameron Diaz. La producción de la película, que se emitirá a finales de este año, continuó durante la hospitalización de Foxx. El actor también fue reemplazado temporalmente como presentador del programa de juegos de Fox “Beat Shazam” mientras se recuperaba de la emergencia.

Aunque nunca ha revelado detalles específicos sobre la emergencia, Foxx recurrió a las redes sociales el verano pasado para decirles a sus seguidores que “pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría”, y agregó: “Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así. Quiero que me vean riendo, pasándola bien, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a superarlo”.