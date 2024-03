Javier Milei habló sobre los rumores de crisis con Fátima Flórez

Y reveló sobre la conversación que tuvieron: "Entonces le digo 'pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis... y no me dijiste, no me enteré'. Y él me negó todo, me dijo: 'No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'".

"Por lo que supe no creo Fátima se instale en la quinta de Olivos. Obviamente, convivencia de fin de semana y te quedas a dormir", amplió.

De esta manera, en diálogo directo con Milei, la periodista aclaró que el presidente y la humorista siguen juntos pese a los rumores de crisis que surgieron.

Qué dijo Fátima Flórez sobre los rumores de crisis con Javier Milei

Fátima dio detalles sobre su relación con el presidente y aseguró que siguen juntos.

"Completamente falso. La relación es excelente", escribió la actriz por WhatsApp en diálogo con TN Show.

En su relato, la artista explicó el motivo por el que no pudo asistir a la apertura de las sesiones ordinarias donde Milei dio uno de los discursos más importantes desde su asunción como presidente.

Según la versión de Fátima, el cierre de la temporada en Mar del Plata la mantuvo ocupada y no logró llegar a la Ciudad de Buenos Aires.

"Terminé recién este domingo la temporada. Estaba en funciones", explicó la humorista sobre su show "Fátima 100%".