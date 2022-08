Cirilo Fernández: "El jazz te permite hacer cosas sin dar demasiadas explicaciones"

Periodista: ¿Qué repercusiones está teniendo "IKE" a nueve meses de su salida?

Cirilo Fernández: Al disco le está yendo bien. Es la primera vez que salgo sin el grupo y esa fue como la novedad. Presentar música con un montón de invitados fue como una novedad en ese sentido. Por suerte le están dando mucha bola al disco.

P.: ¿Cómo fue pasar del trabajo con un grupo constituido a tener que grabar con tantos artistas distintos?

C.F.: Se dio también en el disco anterior, que tuve la oportunidad de laburar con Emma Horvilleur y con Ca7riel, ahí se me abrió como esa ventanita de probar música de este estilo con otras voces. Más allá de lo que veníamos laburando, me sedujo mucho esa posibilidad. Dado que nos ahogó la pandemia a todos, fue un momento para eso, para experimentar y hacer esas cosas que tenía ganas de hacer, más allá de la alquimia que tenía con Fernández 4.

P.: ¿Creés que hay un valor agregado por tomar ese riesgo?

C.F.: En lo personal, seguro. Yo creo que sí. Lo que se dio, lo que surgió y el tipo de música que salió de esa nueva química, por lo menos a mí me gustó mucho probar cosas nuevas.

D E T A - Cirilo Fernandez feat. An Espil

P.: A meses de su lanzamiento, ¿qué consideración tenés vos hoy del disco?

C.F.: Me di cuenta que es muy difícil producir el show de este disco. La parte práctica del asunto. Íbamos grabando, probando, y después a la hora de presentarlo fue medio un momión la producción. También está eso de llevarla medio solo toda la cosa; estuve remando contra viento y marea para intentar liberar las agendas de todos artistas increíbles, que están todos muy ocupados. Finalmente coincidimos este domingo 28 de agosto en La Tangente. Van a estar todos presentes excepto los norteamericanos de That kid is you, que en el disco hay bastantes temas con ellos. Los va a reemplazar Axel Mark, cantante de Palta & the Mood. Por más que haya muchos protagonistas distintos, la base, la estructura del disco, que es piano y batería, tiene mucha cohesión; los tonos están todos en una misma tesitura.

P.: Más allá de los cruces de ritmos y géneros, las canciones de IKE son urbanas y frescas, ¿tenías ese objetivo?

C.F.: La intención era esa, mantenerse dentro de un universo medio neosoul. Hay una cosa que se llama jazztrónica, que es como el jazz low fi. Estaba escuchando mucho esa música y quería mantener esa estética en todo el disco. Me parece que se logró bastante bien, sin perder el costado nerd que me caracteriza.

P.: ¿Cómo es meterse con un género tan exquisito como el jazz y aggiornarlo a la electrónica?

C.F.: Para mí el jazz es música popular; una de las primeras músicas populares libres, que tiene que ver con la música que se escuchaba en ese momento. Es una música que en realidad se hizo elitista en estas épocas. A mí siempre me gustó eso, mantener el jazz como un lugar de inclusión. En ese sentido, es un estilo súper inclusivo. Siempre se cruzaron la bossa nova con el jazz, el tango con el jazz, el folclore con el jazz. El jazz tiene eso: te permite hacer cosas sin dar demasiadas explicaciones.

P.: ¿Hay resistencias en el jazz a este tipo de cruces?

C.F.: Es medio irreverente lo que hacemos con el pobre jazz. Obviamente, hay gente que toca jazz tradicional y no comulga mucho con esto y piensa que esto no es jazz. No estoy de acuerdo con eso.

P.: En la promoción del disco hablás de valor "nutricional" de I K E. ¿A qué hace referencia el concepto?

C.F.: Habla de que la música, los beats tienen una búsqueda más profunda que simplemente samplear. Hay una búsqueda de profundidad en la búsqueda. Eso significa que viene con un poco de data.

P.: Volviendo a la presentación del domingo, ¿con qué se va a encontrar el público en La Tangente?

C.F.: Va a estar con todo. Vamos a estar con full band, con Martín Allende en viola, Valentino Sampaoli en bajo, Joaco Waiman en la bata, Axel Marc en la voz. Tenemos de invitados a Emma Horvilleur, Juli Kartun, Acus, Abril Olivera, An Spil Y Sophie Sobral. También las coristas de An Spil. Se va a armar alta fiesta. Vamos a presentar los temas del disco y también un hit, uno o dos temas de cada invitado, para darle un marco fiestero.

P.: ¿Por qué apostaste al formato disco?

C.F.: La verdad que no sé. A mí me gusta eso de tener un lienzo para contar un arco de historia un poco más largo que con un single. A su vez, también funcionan como singles los temitas de este disco. Siempre, antes de sacar material, pienso en tener un par de temas que tengan cohesión y que se arme como un discurso. Puede ser un single también, no tiene que ser disco. Me gusta, pero no soy fundamentalista de que hay que hacer solo discos. A medida que se me juntan los temas digo 'bueno, acá tengo un disco, vamos'. Ahora por ejemplo tenemos un par de temas sueltos que vamos a subir. Con An Spil hicimos un tema, con Axel también. Voy a ir sacando y si se junta más material sacamos un disco.

P.: ¿Cómo fue la génesis de IKE? ¿Vinieron primero los invitados o las canciones?

C.F.: Primero vinieron las canciones, esos beats que armamos nosotros. Yo iba tirándole ideas a Joaco Waiman, que fue el coproductor del disco, él armo todas las batas. Armábamos temitas simples y yo después iba dándoles desarrollo. Una vez que teníamos la forma de un tema, una A y una B, pensábamos a quién se lo podíamos mandar, qué voz podía maridar bien con ese beat en particular. Así fui llamando e hinchándole las pelotas a todos, que fueron agarrando. Un placer y un honor que se hayan subido tantos ídolos a cantar acá.

P.: Sos un artista con un largo bagaje, ¿qué te interesa de la música hoy?

C.F.: Me encanta la movida que hay, está re picante. Hay un montón de cosas buenísimas. El disco de Ca7riel me voló la peluca. An Spil e Iván Cetkovich. En el jazz también, sigue habiendo cosas increíbles. El conjunto de Flavio Romero, por ejemplo. Está re saludable la escena y me encanta ser parte de ese quilombo.

P.: No tenés una visión catastrófica con respecto al trap y nuevas movidas.

C.F.: Para nada: yo soy totalmente pro autotune.

*Cirilo Fernández presenta "I K E" el domingo 28 de agosto en La Tangente, Honduras 5317, Palermo, desde las 20 horas.