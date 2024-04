Jeremy Allen White será Bruce Springsteen en una película sobre la realización del álbum "Nebraska"







20th Century Studios y Disney producirán y distribuirán la película, que está basada en el libro “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska” de Warren Zanes.

El protagonista de The Bear se pondrá en la piel del músico.

20th Century ha cerrado un acuerdo para financiar y estrenar Deliver Me from Nowhere, la película que Scott Cooper está escribiendo para dirigir con la estrella ganadora del Emmy por The Bear, Jeremy Allen White, interpretando a Bruce Springsteen en un momento crucial de su vida.

20th Century Studios y Disney producirán y distribuirán la película, que está basada en el libro “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska” de Warren Zanes. Springsteen y su manager Jon Landau están involucrados, con Cooper escribiendo y dirigiendo.

De qué tratará la película sobre Bruce Springsteen Lidiando con demonios personales y tratando de convertirse en una superestrella mundial. Springsteen escribió y grabó Nebraska, el álbum de 1982 que rivaliza con Blue de Joni Mitchell como uno de los álbumes más emocionalmente crudos, oscuros y honestos de la historia de la música reciente. Le película reflejará este periodo en la vida del músico.

Ellen Goldsmith-Vein de Gotham Group (trilogía The Maze Runner), Eric Robinson, Cooper, Zanes y Scott Stuber son los productores. Se espera que la producción de la película comience esta primavera.

"Es un honor único en la vida colaborar con Bruce Springsteen, un artista inspirador e incomparable que representa tanto para tanta gente", dijo en un comunicado David Greenbaum, presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios. "La profunda autenticidad de su historia está en excelentes manos con mi amigo Scott Cooper, con quien estoy encantado de colaborar una vez más". "'Deliver Me From Nowhere' de Warren Zanes es uno de los mejores libros jamás escritos sobre Bruce Springsteen y su música", añadió Landau, el antiguo manager de Springsteen y ocasionalmente productor. “Bruce y yo estamos encantados de que Scott Cooper haya elegido escribir y dirigir la película basada en ese libro; creemos que es el cineasta perfecto para el trabajo”.

