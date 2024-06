Jeremy Renner aseguró no estar preparado para actuar en roles "desafiantes" tras su grave accidente

“Simplemente no tengo la energía para ello. No tengo combustible”, dijo Renner en el podcast Smartless , presentado por Will Arnett, Sean Hayes y Jason Bateman . “Tengo mucho combustible para poner en esta realidad, este cuerpo, todas estas cosas. No puedo simplemente jugar a la fantasía ahora mismo. Porque lleva mucho tiempo llegar aquí todos los días para poder tener un pensamiento positivo, para poder progresar, para poder seguir creciendo siempre”.

Continuó: “A veces todavía tengo problemas con eso y no me lo tomo muy en serio. Estoy en un personaje que puedo interpretar muy bien y conozco muy bien la serie, así que fue fácil para mí volver a meterme en ella. Pero si fuera un papel muy desafiante, no podría haberlo aceptado. No es un desafío en el sentido de que, porque el programa es un desafío, pero si tuviera que interpretar a Dahmer o algo así, algo tan lejano a mí”.

Renner se unirá a Daniel Craig en la próxima entrega de la saga Knives Out. El actor fue elegido recientemente para Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, donde también se unirá a Kerry Washington, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close y Andrew Scott.