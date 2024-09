Jerry Cantrell llega al C Art Media: cuándo y dónde comprar las entradas

El guitarrista y vocalista de Alice in Chains estará estrenando "I Want Blood", su cuarto disco solista.

Con producción de DF Entertainment, el show tendrá lugar el domingo 10 de noviembre en el C Art Media , y las entradas se podrán adquirir a partir del martes 10 de septiembre a las 10:00 hs, únicamente a través de All Access.

I Want Blood es un contundente viaje sonoro con varios giros: “Off the Rails” tiene esa vibra potente del rock, “Afterglow” es atmosférica, “Throw Me a Line” hipnótica, “Let it Lie” tenebrosa, y “I Want Blood”, que le da el nombre al álbum, destila groove. La honestidad y la vulnerabilidad, sello inconfundible de Cantrell, persisten a lo largo de todas las canciones, desde una mirada que contempla tanto el afuera como el adentro.