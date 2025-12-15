Wanda Nara declaró en la causa contra Nicolás Payarola por estafa: "No tengo nada que ver" + Seguir en









La conductora estuvo cerca de dos horas en la fiscalía de Benavídez como testigo del letrado.

El abogado fue detenido el pasado 27 de noviembre durante un allanamiento que se hizo en su casa del Golf Club de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre.

Wanda Nara estuvo presente en la fiscalía de Benavídez para declarar en la causa que investiga a Nicolás Payarola, su exabogado, quien es acusado de varias estafas. "No tengo miedo a nada. No tengo nada que ver con esto. Prefiero no agrandar”, le expresó la conductora a la prensa.

Nara fue citada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI Benavidez, quien, hace dos semanas, ordenó el arresto de Payarola y los allanamientos a su casa y sus estudios en Nordelta. Allí, la Policía Bonaerense encontró varios documentos vinculados a la conductora..

Lo que busca averiguar el fiscal es si la empresaria forma parte de los damnificados ya que trascendió que su exabogado le adeuda una cifra que ronda los 300.000 dólares. También, las letradas María Macarena Posse y Marcela De Leonardis denunciaron a Payarola, quien las contrató para sumarse al círculo de representación de Nara. En ese contrato establecía que si la conductora desistía de los servicios profesionales de las abogadas antes de un año, debía abonar un resarcimiento de 600 mil dólares, algo que todavía no ocurrió.

El abogado fue detenido el pasado 27 de noviembre durante un allanamiento que se hizo en su casa del Golf Club de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. El fiscal Cosme Irribarren solicitó su arresto luego de una extensa investigación que unifica las denuncias de seis víctimas distintas y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”.

Entre las víctimas se encuentran Juan Marcelo Montiel, padre del campeón del mundo Gonzalo Montiel, y Macarena Posse, hija del ex intendente Gustavo Posse, concejal de San Isidro y ex abogada de Nara.