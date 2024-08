"John Wick 4" tendrá una secuela en forma de serie







Keanu Reeves será parte de la producción de la nueva serie. Lionsgate

Lionsgate seguirá expandiendo el universo de John Wick con John Wick: Under The High Table, una serie de acción producida ejecutivamente por la estrella de la franquicia cinematográfica, Keanu Reeves, y el director Chad Stahelski. Stahelski también dirigirá el episodio piloto.

Escrita por el cocreador de The Old Man, Robert Levine, la historia de John Wick: The High Table retoma directamente después del final de John Wick: Chapter 4. John Wick ha dejado el mundo de la High Table en una posición precaria y una colección de nuevos personajes buscará hacerse un nombre mientras que algunos de los personajes incondicionales de la franquicia siguen comprometidos con el orden del viejo mundo.

La descripción de John Wick: The High Table, que promete "combinar lo nuevo y lo antiguo y llevar al universo Wick a una nueva era", indica una mezcla de personajes recién creados y existentes, un enfoque que Lionsgate utilizó anteriormente en la serie limitada de la precuela de John Wick, The Continental: From the World of John Wick, uno de los mayores lanzamientos originales de Peacock de 2023.

Stahelski, quien en enero firmó un acuerdo con Lionsgate para supervisar la parte creativa de la franquicia John Wick en cine, televisión y otros medios, es productor ejecutivo de John Wick: The High Table a través de su compañía 87Eleven Entertainment. Levine, quien se desempeña como showrunner, también es productor ejecutivo junto a Reeves, así como Erica Lee y Basil Iwanyk de Thunder Road, quienes son productores de las películas.

Actualmente, Reeves se desempeña como productor ejecutivo sin ningún componente actoral. Se dice que está muy involucrado en el proyecto, que se está promocionando en una situación que se perfila como competitiva. El universo de John Wick sigue expandiéndose En John Wick 4, John y su compañero asesino Caine (Donnie Yen) obtienen su libertad de la Mesa Alta y Winston (Ian McShane) obtiene la reinstalación como gerente del hotel reconstruido New York Continental después de que John (Reeves) mata al Marqués de la Mesa Alta (Bill Skarsgård) pero queda gravemente herido. El final es ambiguo, con John presumido, pero no confirmado, muerto, con una escena post créditos insinuando un enfrentamiento entre Caine y Akira (Rina Sawayama). Ella lo ataca con un cuchillo después de que Caine anteriormente en la película matara a su padre, Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada). La escena adicional podría ser un avance de una película spin-off de John Wick sobre el personaje del asesino Caine interpretado por Yen, que está en proceso en Lionsgate. El estudio también tiene próximamente una película spin-off, Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, que se desarrolla entre la tercera y la cuarta película de John Wick. También se está desarrollando una quinta película de John Wick, y John Wick: The High Table no interferirá con los planes para una posible nueva entrega, según dijeron las fuentes.

