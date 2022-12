Amber Heard y Johnny Depp llegan a un acuerdo y evitan un nuevo juicio

“Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente, no es raro”.

En su publicación de Instagram, Heard también dijo que el acuerdo brindaba “una oportunidad para emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar”. Ella continuó escribiendo: “No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz en el futuro”.

El anuncio de hoy se produce menos de un mes después de que Heard y su nuevo equipo legal lanzaran una apelación formal del veredicto del 1 de junio que falló fuertemente en su contra en un tribunal de Virginia.

Después de semanas de testimonios amargos y a menudo espeluznantes de ambas partes, el panel otorgó a Depp u$s10 millones en daños compensatorios y u$s5 millones en daños punitivos. Antes de liberar al jurado del condado de Fairfax, la jueza Penny Azcarate redujo la cifra de daños punitivos a u$s350,000, el máximo permitido en el estado. Extrañamente, mientras le daban a Heard una pérdida impresionante, los miembros del jurado también le otorgaron una compensación de u$s2 millones en contrademanda.