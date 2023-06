Josh Homme reveló que tuvo cáncer y que aún está en tratamiento

El músico estadounidense Josh Homme, fundador y líder de Queens Of The Stone Age, reveló que el año pasado debió someterse a una cirugía para extirpar un cáncer por el que todavía se encuentra en tratamiento.

Homme, también co-fundador del grupo Eagles of Death Metal , se mostró confiado acerca de superar la enfermedad: "Lo recordaré como algo jodido, pero que me habrá hecho mejor", señaló, en declaraciones a Revolver.

"Han sido los cuatro años más oscuros de mi vida. Me plantearé mi nueva vida a partir de todas esas piezas", reflexionó, quien los próximos días estrenará con su grupo histórico el álbum "In Times New Roman" antes de emprender una nueva gira por Estados Unidos y Canadá en agosto.