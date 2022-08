El nuevo look de Urtubey revolucionó las redes: "Urtubey el escamoso"

Juan Manuel Urtubey se está tomando un descanso de la actividad política luego de haber sido gobernador de Salta por tres mandatos. En esa sintonía, parece haber tomado con sumo relax el crecimiento del cabello, el que no obstante no pasó para nada desapercibido para el mundo Twitter, que hizo todo tipo de comparaciones con el inesperado look del referente del peronismo no kirchnerista. Así, fueron apareciendo los "parecidos" al ex gobernador, entre los que se mencionaron varios personajes, y hasta uno apuntó un estilo similar a "colectivero en los 80".