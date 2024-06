Jude Law reveló las razones por las cual rechazó interpretar a Superman

“Así que esto es cierto. Sí. Y hubo un proceso de casting”, dijo Law en el podcast “Discourse” de The Playlist. “Y siempre me resistí porque me sentía [apagado]. Y sé que puedes decir: 'Bueno, ¡pero interpretaste a Yonn-Rogg y Dumbledore!' Simplemente me pareció un paso demasiado lejos”.

“Creo que fue cuando Brett Ratner iba a dirigir. Y no tenían guión, si mal no recuerdo”, continuó Law. “¿Tenían un guión? No recuerdo haber leído ninguno. Esto fue hace mucho tiempo. Me trajeron el traje. Pensaron: 'Esto podría hacerte cambiar de opinión'”.

Incluso probarse el traje no fue suficiente para convencer a Law de que debería interpretar a Superman. A pesar de los informes en contrario, Law no se probó el traje de Superman original de Christopher Reeves y en su lugar usó algo que era "más metálico".

“De todos modos, me lo probé y me miré en el espejo y una parte de mí inicialmente dijo: 'Guau, esto sería [algo bueno]', y luego pensé: 'No, no puedes, puedes. No hagas esto. No puedes'”, dijo Law. “Y no me vendí a mí mismo. Y me alejé y la película nunca sucedió de todos modos. Entonces tal vez probablemente no habría hecho nada”.

El proyecto Superman de Ratner colapsó, al igual que el proyecto Superman de Tim Burton fracasó antes. Warner Bros. finalmente lograría hacer despegar un proyecto de El Hombre de Acero con Superman Returns de Bryan Singer en 2006, protagonizada por Brandon Routh como el superhéroe.

Law no era el único actor que competía por ser el Superman de Ratner. Matt Bomer le dijo recientemente a The Hollywood Reporter que posiblemente él era la elección final del director para el papel, pero se lo quitaron después de que se declaró gay.

"Ese era un momento en la industria en el que algo así todavía podía usarse como arma en tu contra", dijo Bomer. "Cómo, por qué y quién, no lo sé, pero sí, eso es lo que tengo entendido".