Justin Bieber lanza su nueva marca SKYLRK: el nuevo universo de moda futurista

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber)

La separación con Drew House fue confirmada por el propio Justin en sus historias de Instagram: “Yo, Justin Bieber, no estoy más involucrado en esta marca”, escribió. Y fue aún más contundente al agregar: “Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida”. Para cerrar, les habló directamente a sus fans: “Si estás rockeando conmigo, el humano Justin Bieber, no malgastes tu dinero en Drew House”.