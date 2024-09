Justin Timberlake admite haber conducido ebrio y evita ir a prisión tras llegar a un acuerdo

“Debería haber tenido un mejor criterio” , dijo Timberlake, que estuvo de pie durante todo el proceso, al juez Carl Irac, según un informe de The Associated Press. “Entiendo la gravedad de esto”.

Durante la audiencia en el tribunal de Sag Harbor, Timberlake le dijo al juez Irac que, con "la mayor honestidad, no volveré aquí otra vez". El cantante, que ha vendido varios discos de platino, bromeó diciendo que no le gustaba la ciudad de Sag Harbor, que dice que ama, como informó TMZ. Ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus acciones desde su arresto en junio; le dijo al juez que no estuvo a la altura de sus propios estándares personales, informa el medio.