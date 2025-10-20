Chechu Bonelli estaría iniciando un nuevo romance con un conocido conductor de televisión







La periodista fue vista en un boliche porteño y crecieron las versiones sobre un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Chechu Bonelli estaría comenzando un nuevo romance tras su separación.

La conductora y periodista María Cecilia Bonelli, más conocida como " Checu", fue vista este fin de semana con el también conductor Grego Roselló, dando indicios del inicio de una nueva etapa amorosa. Bonelli se había separado inesperadamente del exfutbolista Darío Cvitanich, con el que estuvo en pareja por más de 10 años.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes y versiones sobre la aparición de Bonelli y Roselló en un conocido boliche de la Costanera. Según trascendió, se los vio conversando durante gran parte de la noche en un clima relajado y de confianza, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo.

chechu_y_grego_1200x800 Chechu Bonelli y Grego Rosello fueron vistos muy juntos en un boliche. Una nueva etapa en la vida de Checu Bonelli Aunque ni Bonelli ni Rosselló se refirieron públicamente al tema, distintas fuentes del entorno coincidieron en que existe buena onda entre ambos. Algunos panelistas de Puro Show señalaron que la relación podría estar en una etapa inicial y que los dos prefieren mantener la discreción mientras definen si avanzan hacia algo más estable.

Bonelli había optado por un perfil bajo tras la separación de Cvitanich, priorizando el cuidado de sus hijas y su trabajo en los medios. Rosselló, por su parte, también atraviesa un momento personal distinto, alejado de los shows en vivo y concentrado en su faceta de conductor y generador de contenidos digitales.

grego rosello y Chechu Bonelli Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores. Lo cierto es que las coincidencias públicas y la buena relación que mantienen parecen marcar el comienzo de un nuevo capítulo en la vida personal de la periodista.

Mientras tanto, Cvitanich se muestra enfocado en su familia y en nuevos proyectos fuera del fútbol profesional. En redes sociales, los seguidores de ambos protagonistas no tardaron en comentar las versiones, divididos entre la sorpresa y los mensajes de apoyo a la posibilidad de que Bonelli vuelva a apostar al amor.

Temas Dario Cvitanich