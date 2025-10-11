¡No compres más gigas para Google! Con este truco podes liberar espacio de almacenamiento en minutos

La nube de Google puede llenarse más rápido de lo que se puede imaginar, pero no hace falta pagar para seguir usándolo. Los trucos para liberar espacio.

Con los años, el correo de Google se convierte en una especie de depósito digital donde se acumulan miles de mails, archivos adjuntos y newsletters que ya no recordás haber abierto. Pero no hace falta pagar por más gigas : hay formas simples de liberar espacio y dejar tu bandeja como nueva.

Desde borrar correos con archivos pesados hasta limpiar Google Drive y Fotos, existen varios trucos que te permiten recuperar almacenamiento sin perder información importante. Con un poco de organización y paciencia, podés optimizar tu cuenta y hacer que funcione mucho más rápido sin gastar un solo peso.

Si te apareció el cartel de “Almacenamiento casi lleno” en Gmail, no te desesperes: no hace falta sacar la tarjeta para comprar más gigas. Existen varios trucos simples para liberar espacio y hacer que tu cuenta vuelva a respirar sin perder lo importante.

El primer paso es revisar desde Google One qué servicios están ocupando más lugar. Muchas veces el problema no es Gmail en sí, sino Google Drive o Google Fotos , que comparten el mismo almacenamiento. Desde ahí podés ver un desglose detallado y decidir por dónde empezar la limpieza.

En segundo lugar, toca una limpieza profunda de correos. Borrá todo lo que ya no necesitás: promociones, spam, notificaciones antiguas y newsletters que nunca abrís. No te olvides de vaciar la papelera y la carpeta de “correos enviados”, que también ocupan espacio. Si buscás en la barra de Gmail “has:attachment larger:10M”, vas a encontrar rápidamente los mensajes con archivos pesados para eliminar primero.

Otro truco es ordenar y depurar Google Drive y Fotos. En Drive, eliminá versiones viejas de documentos o archivos duplicados. En Google Fotos, revisá videos o imágenes repetidas y activá la opción de “almacenamiento de alta calidad”, que reduce el peso sin perder mucha definición.

Por último, si tenés mails importantes pero querés liberar espacio, podés descargarlos con Google Takeout y guardarlos en tu computadora o un disco externo. De esa manera conservás lo esencial y liberás el servidor. También podés crear otra cuenta de Gmail y dividir tus correos, por ejemplo, dejando uno solo para trabajo y otro para lo personal.