La desesperante película de misterio de HBO Max que te mantendrá pegado a la pantalla por noventa minutos

Esta historia te dará la sensación de que no hay lugares a donde estar a salvo. No apta para miedosos.

La nueva película de terror disponible en HBO Max. Créditos: HBO Max

HBO Max se está consolidando como una de las plataformas más elegidas. A través de su catálogo, invita al espectador a entrar en mundos densos, donde el suspenso y el drama se entrelazan para que la experiencia sea inolvidable. Un ejemplo es "El mal con el que vivo", una película que promete mantenerte en vilo durante sus noventa minutos de duración.

Dirigida por Alexander J. Farrell y protagonizada por Kit Harington, Ashleigh Cummings y la joven Caoilinn Springall, esta producción mezcla misterio, terror psicológico y elementos sobrenaturales con una trama familiar que revela secretos ocultos profundamente escondidos.

El mal con el que vivo La película que no te dejará mover un segundo del sillón, en HBO Max. Créditos: HBO Max

De qué trata El mal con el que vivo, el estreno de HBO Max Willow, una niña de 10 años, vive con sus padres en un recinto aislado que depende de la iglesia, lejos del mundo exterior. Su vida transcurre con rutina y aparente normalidad, hasta que ciertos sucesos comienzan a parecer extraños: la madre y el padre realizan excursiones nocturnas hacia el bosque y Willow empieza a notar comportamientos perturbadores en su progenitor. Una noche decide seguirlos y descubre algo que lo cambia todo.

A medida que profundiza en los misterios de su hogar, la transformación del padre, la relación con el abuelo, el pasado familiar y la naturaleza misma del mal, la película entrelaza la duda sobre lo sobrenatural con una tensión emocional que cuestiona hasta dónde la imaginación puede ser refugio o engaño.

HBO Max: tráiler de El mal con el que vivo

HBO Max: elenco de El mal con el que vivo Kit Harington (Noah)

Ashleigh Cummings (Imogen)

Caoilinn Springall (Willow)

James Cosmo (Waylon)