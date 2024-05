Keanu Reeves y Sandra Bullock revelaron sus deseos de hacer una tercera película de "Máxima velocidad"

"Se siente como si hubiera un canto de sirena, como si hubiera algo que no se hizo", agregó Reeves. "Me encantaría volver a trabajar contigo antes de que se nos cierren los ojos".

El fracaso de Máxima velocidad 2

Queda por ver si la próxima colaboración de Reeves y Bullock será "Máxima velocidad 3". Sólo Bullock regresó para la secuela de 1997, Máxima velocidad 2, que fue un infame fracaso de taquilla y crítica. Bullock le dijo al portal TooFab en 2022 que "todavía me da vergüenza haber estado en esto".

"Eso es algo que desearía no haber hecho y, que yo sepa, no vinieron fans, excepto tú", añadió Bullock en ese momento.

Reeves rechazó regresar tras leer el guion de la secuela y le dijo a Graham Norton en 2021: “En ese momento, no respondí al guión. Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock, me encantaba interpretar a Jack Traven y me encantaba 'Máxima velocidad', pero ¿un transatlántico? No tenía nada en contra de los artistas involucrados, pero en ese momento tuve la sensación de que simplemente no estaba bien”.