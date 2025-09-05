Kurt Russell se une a Michelle Pfeiffer en la serie derivada de "Yellowstone", "The Madison"







Russell se suma a la creciente lista de talentos de primera línea dentro del universo Yellowstone, que también incluye a Harrison Ford y Helen Mirren en 1923 y a Ed Harris, recientemente elegido para Dutton Ranch.

El reconocido actor se suma a The Madison.

Kurt Russell será parte de la serie derivada de Yellowstone, The Madison en Paramount+. El nominado al Emmy y al Globo de Oro se ha unido a la próxima serie, de Taylor Sheridan protagonizada por Michelle Pfeiffer, como miembro del elenco y productor ejecutivo.

El elenco previamente anunciado incluye a Patrick J. Adams, Elle Chapman, Matthew Fox, Beau Garrett, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Rebecca Spence, Danielle Vasinova y Kevin Zegers.

El universo de Yellowstone no da señales de desaceleración tras el probable final de la serie insignia, que se emitió en diciembre de 2024. Madison es una de varias series derivadas actualmente en producción, incluyendo también Y: Marshals de CBS, protagonizada por Luke Grimes que retoma su papel de Kayce Dutton en otoño, y Dutton Ranch (título provisional) de Paramount+, el spin-off de Beth Dutton y Rip Wheeler, que devuelve a Kelly Reilly y Cole Hauser a sus papeles y aún no tiene fecha de estreno. Otra precuela, 1944, está en desarrollo tras el probable final de 1923.

De qué tratará Madison Madison es una serie derivada moderna, pero se desconoce cómo se relacionarán los personajes con la familia Dutton, protagonista de la serie insignia. La sinopsis oficial es la siguiente: "La serie es un estudio conmovedor sobre el duelo y la conexión humana que sigue a una familia neoyorquina en el valle del río Madison, en el centro de Montana".

Michelle Randolph, quien se casó con un miembro de la familia Dutton en la serie precuela de Dutton, 1923, como Elizabeth, reflexionó sobre la posibilidad de que su personaje se cruzara con The Madison, dado el final de su historia. "No sé mucho sobre The Madison", declaró al portal The Hollywood Reporter tras el final de 1923, "pero sé que son de la Costa Este. Así que me pregunto: ¿existe algún tipo de red que conecte a Elizabeth?".

