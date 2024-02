La actriz Gina Carano demandará a Disney por echarla de Star Wars y Elon Musk pagará su abogado

Lucasfilm anunció en 2021 que Carano no regresaría a la exitosa serie del universo Star Wars después de compartir una publicación en la que decía que “la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados Naxi podrían arrestar fácilmente a miles de judíos , el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? ''.

Fue la última de una larga serie de publicaciones en las que la ex luchadora de MMA provocó la ira de los usuarios de las redes sociales por posiciones de derecha sobre temas controversiales. Carano, quien fue despedida de la UTA (United Talents Agency, por sus siglas en inglés) luego de la controversia, anteriormente se burló de los mandatos gubernamentales de usar máscaras durante la pandemia de COVID-19 y sugirió falsamente que se produjo un fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020.

En un comunicado aclarando la publicación realizada en X, Carano dijo el martes: "Mis palabras fueron tergiversadas constantemente para demonizarme y deshumanizarme como un extremista de extrema derecha".

Qué dice la denuncia

Según la denuncia, Disney y Lucasfilm acosaron y difamaron a Carano por negarse a conformarse con sus puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con Black Lives Matter, preferir pronombres y afirmaciones refutadas de interferencia electoral. Si bien supuestamente fue despedida por sus creencias culturales y religiosas, Carano sostiene que el gigante del entretenimiento hizo la vista gorda ante sus coprotagonistas masculinos, quienes supuestamente hicieron publicaciones ofensivas y denigrantes dirigidas a los republicanos. Señala la publicación de Pedro Pascal de 2017 comparando al expresidente Donald Trump con Hitler.

La demanda dice que Disney exigió a Carano, a quien le pagaron 25.000 dólares por episodio como actor invitado y luego negoció un bono único de 5.000 dólares, que se reuniera con un representante de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Discriminación y exigiera una disculpa pública.

"Los acusados llegaron incluso a intentar convencer al publicista de Carano para que la obligara a emitir una declaración admitiendo haberse burlado o insultado a todo un grupo de personas, lo que Carano nunca había hecho", afirma la denuncia.

Después de que ella se negó, le dijeron a Carano que se reuniera con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y 45 empleados que se identifican como LGBTQ+, según la demanda. Ella se negó y poco después fue despedida de The Mandalorian, así como de otros títulos del universo de Star Wars, incluido Rangers of the New Republic.

Carano también alega que Disney participó en una “campaña de difamación posterior a la terminación”, citando la abrupta eliminación de un episodio de Running Wild con Bear Grylls, en el que aparecía de la como parte del programa, en un “esfuerzo por difamarla”. Aunque el episodio finalmente se emitió, Disney supuestamente omitió cualquier mención de su nombre y semejanza en los materiales promocionales.

Carano presenta demandas por despido injustificado y discriminación sexual. Ella busca una orden judicial que obligue a Lucasfilm a reformularla y pagarle al menos 75.000 dólares, más daños punitivos.

"Algunos de nosotros hemos sido señalados injustamente, acosados, perseguidos y nos han despojado de nuestros medios de vida porque nos atrevimos a fomentar la conversación, hicimos preguntas y nos negamos a estar de acuerdo con la mafia", dijo en un comunicado.

Los empleados a voluntad, que constituyen la mayoría de los trabajadores del sector privado, a menudo enfrentan un camino cuesta arriba para obtener una indemnización por despidos debido a publicaciones problemáticas en línea consideradas ofensivas y que violan las políticas del lugar de trabajo. A diferencia de los empleados del sector público, estos trabajadores no están protegidos contra la disciplina bajo la Primera Enmienda.

Sobre la financiación de la demanda por parte de X, Carano añadió: "Me siento honrada de que mi caso haya sido elegido para recibir el apoyo de la empresa que ha sido uno de los últimos rayos de esperanza para la libertad de expresión en el mundo".

El año pasado, Musk se comprometió a financiar acciones legales para los usuarios de X que afirman haber enfrentado discriminación por parte de sus empleadores por su actividad en la plataforma. La oferta llegó sin límite de costos, y Musk dijo que “también perseguiría a las juntas directivas de las empresas”.