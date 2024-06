La actriz Reese Witherspoon reveló su verdadero nombre y sorprendió a sus fans

La revelación se produjo durante una entrevista reciente con su coprotagonista de "Big Little Lies" Nicole Kidman.

En una entrevista junto a Nicole Kidman para el portal Vanity Fair, la estrella de Walk The Line confirmó que su nombre no es Reese cuando hablaban de su coprotagonista de Big Little Lies , Laura Dern .

"Te voy a decir por qué", respondió Witherspoon. “Porque mi nombre es Laura, y ella se llama Laura y me resulta confuso. Mi verdadero nombre es Laura Jeanne” .

Kidman pareció momentáneamente desconcertado por la noticia, antes de decir: “¡Eso es! Entonces la llamas Dern”.

Nació como Laura Jeanne Reese Witherspoon, siendo Reese el apellido de soltera de su madre. Eligió usarlo como su primer nombre cuando se embarcó en su carrera como actriz a principios de los años 90.

Varios fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su sorpresa al enterarse del nombre real de Witherspoon.

Witherspoon protagonizó recientemente la comedia romántica de 2023 Your Place Or Mine junto a Ashton Kutcher, así como la tercera temporada de la serie de Apple TV+ The Morning Show, que protagoniza junto a Jennifer Aniston y Steve Carell.

También es una productora de alto perfil, habiendo trabajado en películas recientes como Where The Crawdads Sing, Gone Girl y Wild, en la que también protagonizó y obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Actriz.