"La Casa" con Peretti y Troncoso: cuando quedarse sin trabajo significa perderlo todo

El director Gustavo Triviño vuelve a los cines con un thriller que navega por el desempleo y la pérdida del hogar. Ámbito dialogó con sus protagonistas.

Diego Peretti y César Troncoso llegan a la pantalla grande para protagonizar un thriller donde se pone en juego el valor de los bienes personales. “La Casa” de Gustavo Triviño sigue a un hombre desempleado que termina en un negocio en negro para no perder su casa, pero ¿qué precio tendrá que pagar?

Esta historia comienza cuando a Hugo Vaca (Diego Peretti) lo echan del trabajo. Su empresa es vendida a extranjeros que mantendrán al 90% de los empleados, excepto el sector que está a cargo del protagonista. Tampoco encuentra consuelo en su indemnización , ya que sus años en el puesto son pocos: lo habían reclutado de una petroquímica en la que estaba hace más de quince años. En otras palabras, la misma empresa que lo buscó, ahora decide perderlo.

Y, aunque a simple vista parezca el relato de un hombre que busca trabajo en un mercado que ya a su edad es considerado obsoleto , la película explora qué significa esta pérdida. “No ganaría lo suficiente para cubrir los gastos de la casa”, dice el personaje de Peretti preocupado por no poder sostener su hogar. Sin embargo, un amigo le comenta sobre un negocio que te permite vender la casa y habitarla hasta que te morís. Una vez que esto sucede, queda en manos del comprador. ¿Acaso encontró la respuesta a todos sus problemas?

Aunque esta propuesta parece de todo menos legal, Hugo Vaca no lo piensa y se contacta con el Negro Bernal (César Tronocoso), el encargado de conectar al comprador con el vendedor. Este hombre de pocas palabras le asegura que su intención es que quede satisfecho, pero, a medida que transcurre la historia, termina sucediendo todo lo contrario. Sin embargo, este contrato tiene letra chica: una vez que aceptas, será difícil dar marcha atrás.

“La casa no es apenas un bien que el señor tiene, es lo que es en un punto. Esta crisis implica la potencial pérdida de ese lugar y también de su identidad”, explicó Cesar Troncoso en diálogo con Ámbito. En tiempos donde hay una gran tasa de desempleo, crisis habitacional y el sueño de la casa propia se aleja cada vez más, esta película retrata la desesperación que se atraviesa cuando existe la posibilidad de perderlo todo.

Para este protagonista, su casa no es un simple inmueble, sino el resultado de su esfuerzo y dedicación. “El sistema te va desplazando, te desidentifica, dejás de ser útil y tenés que tener un eje muy bien colocado para poder vivir armoniosamente. Eso es universal”, sostuvo Diego Peretti. Acá aparece el verdadero terror: saber que de un día para el otro podés perder todo lo que tardaste años en conseguir.

Ante la desesperación y el miedo por perderlo todo, el personaje de Peretti terminará en un laberinto sin salida.

Periodista: ¿Cómo fue encontrarse con este thriller que explora terrores cotidianos?

Diego Peretti: Es una película que tiene un trasfondo social importante, sobre todo por la pérdida del trabajo, y eso hace que al principio sea un thriller más social. Luego, con el advenimiento del personaje de César, se convierte en un thriller más psicológico donde los personajes toman decisiones bajo un manto de urgencia que pone en el tapete dilemas morales muy grandes. Son decisiones al borde de lo jurídico, de lo legal, decisiones apuradas, y eso generalmente no lleva a un buen puerto.

César Troncoso: Todo lo que tiene que ver con lo social en el comienzo es bien interesante porque pone la película en el tiempo en el que vivimos. Estamos hablando de precariedad laboral, de falta de viviendas, estamos hablando de cuestiones que pueden ser perfectamente las de cualquier espectador que vea la película. Y por otra parte, lo hace aprovechando un género que es el thriller, que también me parece muy valioso porque es el que te permite hacer mejor contacto con el espectador promedio, que mira películas como un modo de entretenerse. Y uno no puede olvidarse de eso.

P.: Y en este thriller nos encontramos con personajes que cruzan incluso límites morales y legales para no perder lo que es suyo.

D.P.: A mí lo que me impacta de Hugo es algo que es mundial, que es cuando uno llega a una edad en donde el sistema laboral te aparta, te desplaza. El lugar de inutilidad, inoperancia en el que caés es un abismo. Y frente a un abismo, las decisiones que tomás es como cuando te estás ahogando, empezás a dar brazada para todos lados, gastas energía, no avanzas. Son decisiones difíciles de tomar en el vacío. Y ese vacío es llenado por un personaje como es el Negro Bernal, cuya calma, sabiduría y seguridad tranquiliza y te ayuda a decidir, pero bueno, después sucede lo que sucede.

C.T.: El personaje de Hugo Vaca es el protagonista, el bueno de la película. Y, sin embargo, el tratamiento que le da Gustavo Triviño en el guion es ambiguo. No son personajes de una pieza, sino que son complejos. Y está muy bueno que después, como dice Diego, esto se les va de las manos, entre otras cosas, por la necesidad, por el apremio. Ya no tienen tiempo para tener una vida tranquila.

P.: Después de su estreno en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde ganó el premio ACCA a la Mejor Película Argentina de todas las competencias, “La Casa” finalmente llegó a las salas del país. ¿Qué les genera que este thriller llegue a la pantalla grande?

D.P.: Para mí, como actor, el trabajo está hecho, que llegue a los cines es como la frutilla del postre, pero a mí me gustaría que se estrene en un cine más pujante. Ahora estrenar pareciera que es un privilegio, es medio de boutique. Y yo viví un cine de expectativa, de colas enormes, de no poder caminar por la calle Lavalle porque se estrenaban películas que estaban en cartelera hace 6 meses y había un hambre cultural por verlas que temía. Extraño un poco la adrenalina de crear una expectativa muy grande con respecto a una película.

C.T.: Y además tenemos una película que, si fueran aquellos tiempos, podríamos generarlo porque “La Casa” se la banca. Entonces, es una pena no vivir en aquella época.

Ficha Técnica

"La Casa" (2026). Dirección: Gustavo Triviño. Guion: Gustavo Triviño. Elenco: Diego Peretti, César Troncoso, Fabián Arenillas, Guillermo Arengo, Gastón Cocchiarale, Mario Alarcón. Duración: 95 minutos.