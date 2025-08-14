La espectacular película de Netflix basada en una historia real: un niño que lucha por sobrevivir en el bosque







Un relato desesperante convertido en película que estrenó Netflix con tensión desde el primer hasta el último minuto.

Netflix tiene entre sus películas una historia basada en hechos reales que causó un gran impacto en la población y transmite perfectamente la tensión vivida. Dura aproximadamente 1 hora y 40 minutos pero al verla se deja de ser realmente consciente del tiempo.

La desesperante trama muestra lo que tuvo que atravesar una familia cuando, en una aventura, su hijo de 12 años se pierde totalmente y se ve forzado a sobrevivir en un ambiente sumido en la incertidumbre. "Perdido en la montaña" nos sitúa en Maine y, para hacerlo más trágico, en medio de una tormenta.

Perdido en la montaña La película basada en el caso real de un niño de 12 años que se perdió. En Netflix. De qué trata Perdido en la montaña, la conmovedora película que estrenó Netflix La trama está basada en la historia de un niño de 12 años que, durante una excursión en las montañas más altas de Maine, se separó de su grupo y se perdió durante días. Esto ocurrió en el año 1939 durante una expedición al monte Katahdin. La tormenta hizo que desconozca el camino y termine en el bosque con la necesidad de sobrevivir a un impensado contexto.

Su desaparición movilizó una intensa búsqueda en todo el Parque Estatal Baxter, con cobertura de los medios nacionales y su familia involucrada. Durante 9 días tuvo que sobrevivir sólo, sin comida ni abrigo. Entre el frío y una fauna salvaje que ponía en peligro su vida. ¿Murió?¿Sobrevivió? Habrá que ver el final.

Netflix: tráiler de Perdido en la montaña Embed - Perdido En La Montaña (Trailer español) Netflix: elenco de Perdido en la montaña Luke David Blumm como Donn Fendler

Paul Sparks como el Sr. Donald Fendler

Caitlin FitzGerald con la Sra. Ruth Fendler

Griffin Wallace Henkel como Ryan Fendler

Ethan Slater como Henry

Bates Wilder como el guardabosques principal

Mason Cufari como Tommy Fendler

