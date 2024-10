La guerra contra el narco en una novela original y polémica

Paloma Fabrykant: Quitémosle romanticismo al oficio. La novela no existiría si no hubiera firmado un contrato y una fecha de entrega. No soy alguien que se sienta a escribir en su casa o en un bar a expresar o sublimar sentimientos. Nunca escribo por ganas. He escrito publicidad, biografías por encargo, notas periodísticas de investigación, fui corresponsal, y actualmente escribo guiones para programas de humor de televisión. No soy de ponerme a escribir porque se me ocurre. Cuando escribo pienso para quién lo hago, cuándo lo necesitan y cuál es la extensión.