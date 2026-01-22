Los estrenos no siempre garantizan un éxito en las plataformas de streaming, por lo que es habitual que se anuncien películas o series antiguas como novedades para captar la atención del público. HBO Max optó por este camino al volver a poner en primer plano una producción tan impactante como provocadora.
La impactante película de HBO Max sobre un mundo donde las mujeres no pueden embarazarse
Con una trama más que llamativa, esta producción consigue atrapar a sus espectadores.
-
La exitosa película de HBO Max que muestra el lado más emotivo de la vida de un genio
-
Andy Muschietti confirmó que está trabajando en una versión extendida que une sus dos películas de "IT"
Ambientada en un futuro cercano, pero con una trama profundamente polémica, la película no solo logra atrapar al espectador, sino que también abre un debate a partir de la premisa que plantea. A esto se suma un elenco de primer nivel que la posiciona como una propuesta difícil de ignorar.
De qué trata Niños del hombre, la imperdible película de HBO Max
Estrenada en 2006 y ambientada en el año 2027, la historia se desarrolla en un mundo distópico en el que la humanidad se enfrenta a su extinción. Todo se desencadena cuando muere la persona más joven del planeta, un joven de 18 años, el último ser humano nacido, en un contexto donde la infertilidad se convirtió en el problema central que amenaza con terminar con la especie.
Frente a ese escenario desolador, varios países responden con políticas represivas y un fuerte control social. En ese contexto, el protagonista, un exactivista desencantado, es secuestrado por un grupo rebelde liderado por su exesposa. Allí conoce a la primera mujer embarazada en décadas y recibe la misión de escoltarla hasta un refugio seguro, en medio de una guerra civil que estalla en el momento más crítico.
HBO Max: tráiler de Niños del hombre
HBO Max: elenco de Niños del hombre
- Clive Owen
- Julianne Moore
- Michael Caine
- Chiwetel Ejiofor
- Charlie Hunnam
- Clare-Hope Ashitey
- Pam Ferris
Dejá tu comentario