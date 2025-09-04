Netflix presentó el primer adelanto de "Monstruo: La historia de Ed Gein", la nueva serie de Ryan Murphy

Es la tercera entrega de la serie antológica Monstruos de Netflix, creada por Murphy e Ian Brennan y protagonizada por Charlie Hunnam.

Netflix lanzó un avance y la primera imagen de Monstruo: La historia de Ed Gein , la tercera entrega de la serie antológica Monstruos creada por Ryan Murphy e Ian Brennan que estrenará globalmente en Netflix el 3 de octubre.

Como se anunció previamente, la tercera temporada de “Monstruos” está protagonizada por Charlie Hunnam como el asesino en serie protagonista.

Se estrenará en el servicio de streaming a nivel mundial el 3 de octubre.

"Asesino serial. Saqueador de tumbas. Psicópata. En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño afable y de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida en apariencia tranquila. Pero la deteriorada granja que habitaba escondía horrores tan cruentos que podrían redefinir los temores más profundos del ser humano. Alimentados por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, los perversos crímenes de Gein engendraron un nuevo tipo de figura siniestra que atormentaría a Hollywood por décadas. Desde Psicosis y La masacre de Texas hasta El silencio de los inocentes , su macabro legado concibió monstruos ficticios a su imagen y semejanza, y dio lugar a una obsesión cultural con la criminalidad más aberrante. Gein no solo influenció un género: se convirtió en el modelo del terror moderno".

Monstruo_ La historia de Ed Gein _ Avance oficial _ Netflix

La revolucionaria serie de antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su tercera entrega, la más estremecedora hasta el momento. Monstruo: La historia de Ed Gein cuenta cómo un hombre simple de Plainfield, Wisconsin, se convirtió en el ser siniestro más peculiar de la historia y le reveló al mundo la verdad más horrorosa: los monstruos no nacen..., son creaciones nuestras.

Además de Hunnam, el elenco de Monstruo: La historia de Ed Gein también incluye a: Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

Brennan y Murphy crearon la serie y son productores ejecutivos, con Brennan también como guionista. Hunnam es productor ejecutivo además de protagonista. Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore y Carl Franklin también son productores ejecutivos. Brennan dirigió dos episodios de la temporada, mientras que Winkler dirigió seis.

Se está preparando una cuarta temporada centrada en Lizzie Borden y el asesinato de su padre y su madrastra. Ella Beatty interpretará a Borden.