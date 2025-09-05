La más vista de Netflix: la serie española que te mantendrá pegado a la pantalla con su historia de venganza







España sigue ganando lugar en las plataformas de streaming y sus ficciones son cada vez más elegidas.

La miniserie española que está causando furor en Netflix.

Netflix tiene una gran variedad de series y películas españolas de diferentes géneros que causaron un gran impacto en los espectadores. Además de su conocida presencia en el género de terror, las ficciones dramáticas también supieron ubicarse entre lo más elegido por el público.

Uno de los últimos estrenos es "Dos Tumbas", una serie dramática sobre dos crímenes que presenta un gran elenco y cuenta una interesante y poderosa historia de venganza. El director es Agustín Martínez y la miniserie tiene una temporada de apenas 3 capítulos.

Dos Tumbas Un gran elenco y una poderosa historia de venganza. Disponible en Netflix.

De qué trata Dos tumbas, la serie furor de Netflix Después del misterioso asesinato de dos adolescentes de 16 años, Verónica y Marta, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. Pero la abuela de una de las víctimas, Isabel, decide llevar adelante una investigación paralela y al margen de la ley.

Ahora hará todo lo necesario para descubrir quién o quiénes están involucrados en estos asesinatos y qué pasó exactamente aquella noche. Pero eso que comenzó como la búsqueda de un culpable, poco a poco se fue convirtiendo en una historia de venganza.

Netflix: tráiler de Dos tumbas Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España Netflix: elenco de Dos tumbas Kiti Mánver (Isabel)

Álvaro Morte (Rafael)

Hovik Keuchkerian (Antonio)

Nadia Vilaplana (Verónica)

Joan Solé (Miguel)

Carlos Scholtz (Beltrán Gómez)

