SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de septiembre 2025 - 22:00

La más vista de Netflix: la serie española que te mantendrá pegado a la pantalla con su historia de venganza

España sigue ganando lugar en las plataformas de streaming y sus ficciones son cada vez más elegidas.

La miniserie española que está causando furor en Netflix.

La miniserie española que está causando furor en Netflix.

Netflix tiene una gran variedad de series y películas españolas de diferentes géneros que causaron un gran impacto en los espectadores. Además de su conocida presencia en el género de terror, las ficciones dramáticas también supieron ubicarse entre lo más elegido por el público.

Uno de los últimos estrenos es "Dos Tumbas", una serie dramática sobre dos crímenes que presenta un gran elenco y cuenta una interesante y poderosa historia de venganza. El director es Agustín Martínez y la miniserie tiene una temporada de apenas 3 capítulos.

Informate más
Dos Tumbas
Un gran elenco y una poderosa historia de venganza. Disponible en Netflix.

Un gran elenco y una poderosa historia de venganza. Disponible en Netflix.

De qué trata Dos tumbas, la serie furor de Netflix

Después del misterioso asesinato de dos adolescentes de 16 años, Verónica y Marta, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. Pero la abuela de una de las víctimas, Isabel, decide llevar adelante una investigación paralela y al margen de la ley.

Ahora hará todo lo necesario para descubrir quién o quiénes están involucrados en estos asesinatos y qué pasó exactamente aquella noche. Pero eso que comenzó como la búsqueda de un culpable, poco a poco se fue convirtiendo en una historia de venganza.

Netflix: tráiler de Dos tumbas

Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España

Netflix: elenco de Dos tumbas

  • Kiti Mánver (Isabel)
  • Álvaro Morte (Rafael)
  • Hovik Keuchkerian (Antonio)
  • Nadia Vilaplana (Verónica)
  • Joan Solé (Miguel)
  • Carlos Scholtz (Beltrán Gómez)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias