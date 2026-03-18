La industria musical aumentó sus ingresos en 2025 y pidió proteger a los artistas sobre la Inteligencia Artificial

Lo informó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) con sede en Londres. Además, instó a proteger a los artistas al sostener que la tecnología "debe apoyar en vez de sustituir".

La industria llegó a un 6,4% más que en 2024 y organismos de la industria piden que se proteja los derechos de autor.

La industria musical mundial aumentó sus ingresos en más de un 6% en 2025, tras haber generado u$s31.700 millones, informó este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, en inglés) con sede en Londres, Reino Unido . Además, el organismo pidió que los derechos de autor de los artistas sean preservados por sobre la influencia de la inteligencia artificial (IA) en la creación de nuevas canciones.

Los ingresos musicales aumentaron 6,4%, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento, según la IFPI, que representa a más de 8.000 sellos discográficos en todo el mundo .

El streaming representó cerca del 70% de los ingresos anuales , con 837 millones de suscriptores de pago en todo el mundo. Sin embargo, la IFPI advirtió sobre la creciente amenaza de flujos de contenido falso generado por IA.

" El fraude en el streaming es robo, simple y llanamente ", afirmó el organismo en su informe anual, instando a que la tecnología "apoye y potencie la creatividad, no que la sustituya". Por su lado, las canciones generadas por IA se vuelven virales con frecuencia . Según el informe, la plataforma de música Deezer reveló que recibe más de 60.000 canciones generadas por IA cada día.

Las plataformas de generación musical con IA —como las estadounidenses Suno y Udio — sostienen que su actividad está amparada por la excepción de "uso justo" del derecho de autor estadounidense, que no requiere el consentimiento de los titulares de derechos.

"El fraude en el streaming es robo, simple y llanamente", afirmó el organismo, instando a que la tecnología "apoye y potencie la creatividad".

La IFPI instó a los líderes políticos a mantener la protección de los derechos de autor. Por otro lado, Suno alcanzó un acuerdo con la discográfica Warner Music Group en noviembre para compensar a los artistas cuyo trabajo se utiliza para crear canciones generadas por IA.

Por su parte, los ingresos procedentes de formatos físicos también aumentaron, incluido el vinilo, que creció un 13,7%. Regiones como Asia impulsó el aumento de ventas de este tipo de formato junto a CDs, mientras que estos son casi inexistentes en el mercado de África del Norte y Medio Oriente, donde el streaming representa 97,5% de los ingresos.

Qué significa estar siempre escuchado música, según la psicología

Desde la psicología, esta conducta suele estar vinculada a la regulación emocional y la gestión del estado de ánimo. La música activa áreas cerebrales relacionadas con el placer, la memoria y la emoción, y puede influir directamente en cómo nos sentimos. Uno de los principales motivos por los que una persona escucha música constantemente es la autorregulación emocional.

La música puede: