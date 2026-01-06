La inesperada confesión de Fernando Carrillo sobre Delcy Rodríguez: "Fue el gran amor de mi vida" + Seguir en









El actor venezolano sorprendió al contar detalles íntimos de su vínculo con la actual presidenta de Venezuela y salió a defenderla de las acusaciones de traición tras la captura de Nicolás Maduro.

El actor venezolano Fernando Carrillo dio unas inesperadas declaraciones al contar su intimidad con la ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "Estuvimos tres años, (es) la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida...", arrojó sorpresivamente.

El exmarido de Catherine Fulop dio una entrevista para una radio ecuatoriana, en el que reveló muchos detalles de su relación con Delcy, que cobró mayor relevancia desde la captura de Nicolás Maduro a manos de tropas estadounidenses. En la entrevista, Carrillo defendió a Rodríguez por las acusaciones de haber traicionado a Maduro.

Fernando Carrillo sobre la lealtad de Delcy Rodríguez: "No hubo traición" “Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso. Yo la conozco muy bien a Delcy, hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, contó Carrillo dejando atónitos a los conductores y a la audiencia.

El actor radicado en México ahondó, sin detenerse en más detalles: “Estuvimos tres años, la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos. Es inteligente y triunfadora. Es una mujer brillante en la política mundial”.

“Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”, afirmó.

Más tarde, el actor dio una entrevista con Chilevisión en la que continuó elogiando a la presidenta aprobada también por EEUU: “Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible” (que haya traicionado a Maduro). Carrillo, figura conocida para el público argentino por sus reiteradas visitas al país, estuvo casado con Catherine Fulop entre 1988 y 1994, que se manifestó en las ultimas horas muy a favor de la caída de Maduro y la intervención estadounidense.