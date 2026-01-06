Entró en vigencia el estado de excepción en Venezuela: detenciones, operativos y controles en las calles

La medida fue tomada como respuesta a la captura de Nicolás Maduro. En detalle, el gobierno venezolano habilita detenciones, prevé presencia militar en infraestructuras clave y restringe la circulación.

Venezuela vive días de máxima alerta, luego del operativo de Estados Unidos que culminó en la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro . En respuesta, el gobierno - dirigido por Delcy Rodríguez, presidenta encargada - oficializó la entrada en vigencia del estado de conmoción exterior.

El mismo es un estado de excepción y rige desde el pasado lunes. En detalle, el Decreto N° 5.200 ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incrementa la presencia militar en infraestructuras críticas - como los servicios públicos y la industria petrolera - y también dota de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

A raíz de la oficialización de la medida - que estará vigente por 90 días prorrogables - los puntos de control se multiplicaron en distintas áreas de Caracas. Allí, efectivos de seguridad detuvieron peatones y conductores, a quienes requisaron e, incluso, revisaron sus teléfonos en busca de mensajes, audios o publicaciones que expresen apoyo a la intervención de EEUU o a la captura y extracción de Maduro.

Entre las principales facultades extraordinarias a las que habilita el decreto se encuentran; requisición de bienes; cierre de fronteras y la posible suspensión de manifestaciones .

En este esquema, el Estado tiene la potestad de detener a quienes incumplan con las restricciones vigentes, participen en manifestaciones que no fueron autorizadas o sean sospechosos de alterar el orden público.

La decisión había sido anticipada - en la medianoche del lunes - cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, compartió un video en el que se lo ve rodeado de oficiales armados con fusiles de asalto. Allí, el cacique del chavismo afirmó que se realizarán patrullajes intensivos para "garantizar la paz" en todo el territorio.

El Gobierno fundamentó la medida en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que habilita la declaración del estado de conmoción interior o exterior ante situaciones que amenacen la seguridad nacional.

captura nicolas maduro helicoptero nueva york traslado Mientras tanto, Maduro afrontó su primera jornada ante los tribunales.

El decreto, sin embargo, presenta algunos límites: no pueden suspenderse derechos considerados intangibles, como el derecho a la vida, las garantías del debido proceso, la prohibición de la incomunicación y la tortura, ni el acceso a la información.

Detenciones de periodistas

En paralelo al refuerzo del control estatal, se multiplicaron las denuncias por detenciones de trabajadores de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 periodistas fueron arrestados y luego liberados durante un operativo de seguridad desplegado mientras se producía la jura de la nueva conducción de la Asamblea Nacional y la asunción de Rodríguez como presidenta interina.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Legislativo y, de acuerdo con el gremio, entre los detenidos había 11 corresponsales y colaboradores de medios internacionales. Durante el procedimiento, los comunicadores fueron interrogados y obligados a entregar sus teléfonos celulares para su revisión. Aunque recuperaron la libertad horas más tarde, uno de ellos fue deportado a Colombia.

El SNTP confirmó que, cerca de la medianoche del lunes, los periodistas liberados se encontraban en buen estado de salud, pero denunció que durante la cobertura las fuerzas de seguridad impusieron una prohibición total para transmitir en vivo, grabar imágenes o tomar fotografías. El sindicato recordó además que en Venezuela permanecen detenidos de manera prolongada 23 periodistas.