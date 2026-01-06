Delcy Rodríguez rompió el silencio y respondió a las amenazas de Donald Trump

La flamante presidenta de Venezuela además repudió el ataque de Estados Unidos a Caracas y apuntó que tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional".

Mientras el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sigue con sus amenazas , la nueva mandataria de Venezuela , Delcy Rodríguez , que tomó el mando tras la captura de Nicolás Maduro , aclaró este martes, tras las advertencias: "Mi destino no lo decide sino Dios".

En ese sentido, la dirigente ratificó: “El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela ”.

Los dichos de Rodríguez llegan luego de que Trump advirtiera el lunes que si la flamante presidenta de Venezuela no hace lo correcto " va a pagar un precio más alto que Maduro ”.

Sin embargo, la dirigente venezolana desoyó las amenazas y aseguró, rodeada de parte de su gabinete: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas . En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, remarcó.

Por otro lado, la nueva mandataria se refirió a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y apuntó que la incursión de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".

"Ayer Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Y se declararon como inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada", sostuvo sobre la declaración del líder chavista ante los tribunales de Nueva York, donde aseguró ser "inocente" y condenó la captura. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

A su vez, Rodríguez habló de una "agresión inédita en la historia de Sudamérica" y subrayó que "el pueblo está activo, marchando en las calles", en referencia a una movilización de mujeres chavistas que este martes pidió por la libertad de Maduro.

En medio de presiones de EEUU, Delcy Rodríguez pasa al centro de la escena

Luego de la captura de Maduro el sábado por la madrugada, Rodríguez quedó en el centro de la escena al tomar el control del país durante este período de transición. Rápidamente, Trump afirmó el mismo día que Estados Unidos quedaría al mando de las decisiones de Venezuela aunque la hasta entonces vicepresidenta venezolana condenó el ataque y rechazó la intervención norteamericana en los asuntos internos.

El domingo, luego de que Trump advirtiera que si "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro", la dirigente publicó un mensaje más conciliador, invitó a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente" y no pidió por la liberación del líder chavista.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos también se refirió a la situación de la actual mandataria venezolana, contó que "estuvo cooperando" con funcionarios estadounidenses y adelantó: "Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”.