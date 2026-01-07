Frente a las consecuencias económicas provocadas por los incendios registrados durante diciembre de 2025 y en lo que va del corriente mes, el Banco Nación dispuso un conjunto de medidas de asistencia financiera destinadas a productores agropecuarios MiPyMEs alcanzados por la emergencia.
El Banco Nación anunció medidas de apoyo para productores afectados por los incendios en La Pampa y la Patagonia
Con este esquema integral, la entidad busca respaldar la recuperación económica y sostener la continuidad de las actividades productivas en las regiones afectadas por los incendios.
El esquema de apoyo está dirigido a productores radicados en La Pampa y en las provincias patagónicas que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios ocurridos en el período mencionado.
Alcance y características del financiamiento
Las medidas contemplan asistencia financiera, así como prórrogas y renovaciones de vencimientos para operaciones comerciales vigentes, con el objetivo de acompañar la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas.
En ese marco, el Banco Nación puso a disposición una línea de crédito orientada al otorgamiento de renovaciones y prórrogas, inversiones y capital de trabajo, destinada a clientes MiPyMEs, tanto bajo forma societaria como unipersonal.
En cuanto a los montos, para prórrogas o renovaciones se atenderá el nivel de obligaciones ya contraídas. Para operaciones de capital de trabajo o inversión, el financiamiento no podrá superar los $100 millones por usuario, con un tope específico de $50 millones para capital de trabajo.
Respecto de las condiciones financieras, las prórrogas o esperas mantendrán la tasa de interés pactada originalmente. Para inversiones, se aplicará una tasa fija del 30% TNA durante los primeros tres años, y luego TAMAR más cuatro puntos porcentuales anuales, con la alternativa de optar por una tasa fija del 35% TNA. En el caso del capital de trabajo, la tasa será TAMAR más cuatro puntos porcentuales anuales, o bien una modalidad de tasa fija del 38% TNA.
Los plazos previstos serán de hasta 360 días para renovaciones y prórrogas, contados desde el primer vencimiento impago; hasta 60 meses para inversiones; y hasta 36 meses para capital de trabajo.
Asimismo, se estableció un período de gracia exclusivamente para el capital, de hasta 12 meses. Cuando el plazo total sea inferior a 36 meses, el período de gracia será de hasta seis meses. La cancelación de las obligaciones podrá realizarse de manera mensual, trimestral o semestral, de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.
