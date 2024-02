La intimidad del primer capítulo de "Menem Junior: la muerte del hijo del presidente"

En la presentación previa a la proyección, Pastor destacó que la docuserie cruzará generaciones: “Hay muchos chicos que no habían nacido durante la presidencia de Menem y se sentarán con sus padres a verlo”, en tanto Wornat, que en esa época trabajaba en Gente y perteneció al círculo íntimo de Menem, evocó: “Yo tenía un vínculo estrecho con Zulema. Con Román compartimos todos los viajes de Menem, pasamos Navidades y Pascuas en Anillaco. Recuerdo que estaba en la redacción y viene alguien corriendo con la noticia. Pusimos la TV pero llamé de inmediato a Zulema. No me atendía, Emir tampoco, era una locura. No existía Twitter ni la inmediatez de hoy. Tuve que salir a buscar la primicia y usar mis contactos. Fui la única periodista que por alguna razón estuvo dentro de la residencia de Olivos, sin cámaras, sólo como espectadora. Me iba al baño y anotaba todo en mi libreta. Recuerdo acercarme a Menem, quien estaba viendo un partido de fútbol sin volumen, me tomó la mano y me dijo que fuera a ver a Zulema. Cuando subí quedé impactada, entré en otro mundo que no sabía si era real o no”.