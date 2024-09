"La Lógica del Escorpión": cuánto sale la edición en vinilo del nuevo disco de Charly García

—No —dijo la rana—. Si te dejo que te subas a mi espalda puedes picarme y la picadura de un escorpión es mortal.

—Vaya —replicó le escorpión. —¿Dónde está la lógica de tus palabras? Los escorpiones siempre tratan de ser lógicos: si yo te pico, tú mueres y yo me ahogaré.

Al oír estas palabras la rana quedó convencida y permitió que el escorpión se subiera encima de ella, pero cuando estaban en el medio del río sintió un dolor terrible y se dio cuenta. Pese a todo, el escorpión la había picado.

—¡Lógica! —gritó la rana moribunda cuando comenzó a hundirse, arrastrando al escorpión bajo las aguas. ¡No hay lógica en esto!

—Lo sé —respondió el escorpión. Pero no he podido evitarlo, es mi carácter. Bebamos por el carácter”.

charly garcia.avif

Cómo es "La Lógica del Escorpión", el nuevo disco de Charly García

El disco es una mezcla entre temas nuevos y originales de García con reversiones de canciones viejas y covers de algunos de sus artistas preferidos. Además, cuenta con la participación de Fernando Kabusacki, David Lebón, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida, Fabián Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, Fernando Samalea, Rosario Ortega y Toño Silva.

Por otra parte, uno de los momentos más esperados del disco es el del track número 10, "La pelicana y el androide", que será junto a Luis Alberto Spinetta. Y es que, con prácticas tecnológicas, pudieron recrear la voz del ícono argentino. Esta canción se puede escuchar en el disco de 1986 llamado "Prive", de Spinetta, y que justamente se encuentra en el puesto 10.

Asimismo, García comparte dos temas con David Lebón y uno con Pedro Aznar, ambos compañeros de la banda Serú Girán, una de las más aclamadas de la historia del rock argentino. Además, el disco cierra con "Rock and Roll Star", cover del tema So you wanna be a rock and roll star de The Byrds, junto a Fito Páez.

El artista trabajó cabeza a cabeza con Matías Sznaider, un joven productor de 30 años que venía trabajando con él en sus últimas apariciones en vivo. La dinámica de trabajo fue clara: Charly grababa material y se lo mandaba a Sznaider, y luego por la tarde se juntaban para ensamblar, elegir y diseccionar, en un pequeño y cálido estudio en el barrio de Caballito.

Charly García nuevo disco.jpg

Si bien en un principio García quería grabar todos los instrumentos por su cuenta, de a poco fue llamando a conocidos y viejos amigos para que graben pequeñas partes, hasta que en un punto se volvió un proyecto muy colaborativo. Por su parte, él siempre seguía inspirándose con nuevas ideas, que podían provenir hasta de un video de YouTube, donde encontraba un sonido o un ritmo que le llamaba la atención.

Son 13 las canciones que quedaron finalmente para el disco. Siete en el lado A y seis en el lado B, pensándolo en el formato vinilo. Esta es la lista:

Rompela Yo ya sé El Club de los 27 feat. David Lebón La Medicina n°9 feat. David Lebón Te recuerdo invierno Autofemicidio América feat. Pedro Aznar Juan Represión Estrellas al caer La pelícana y el androide feat. Luis Alberto Spinetta Watching the wheels La lógica del escorpión Rock and Roll Star feat. Fito Páez

Precio de "La Lógica del Escorpión" en edición vinilo

La escenógrafa Renata Schussheim es quién diseñó, junto al diseñador gráfico Martín Gorricho la tapa del nuevo disco de Charly. Ella fue la autora del diseño de tapa del primer álbum solista de García, Música del alma, publicado en 1980, lo que simboliza un cierre de un ciclo artístico. También colaboró en la escenografía para la presentación de Bicicletas, el álbum de Serú Girán, en el Estadio Obras, y simuló un bombardeo en la presentación de Yendo de la cama al living, en diciembre de 1982, en el Estadio de Ferro Carril Oeste.

En la tapa se puede ver un escorpión y en la contratapa una rana, los dos protagonistas de la fábula y el concepto del disco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianocabrera/status/1830800645562974532?s=46&t=eIWTgATP7Qy7HqnKKH09iA&partner=&hide_thread=false Escucha de "La Logica del Escorpión " de Charly García para amigos, 2/9/2024. Hermosa noche. pic.twitter.com/3tEW8F2pQm — Mariano Cabrera (@MarianoCabrera) September 3, 2024

El vinilo es una edición limitada y numerada, con certificado de exclusividad, que incluye una portada doble con impresiones y un sobre interno con ficha técnica y letras de las canciones diseñadas por la misma Schussheim. Si bien el precio de la preventa en tematika.com era de $108.000, ya se agotó y ahora ascendió a $120.000.

Luego, a las 21 se estrenará el disco en plataformas digitales.