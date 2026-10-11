La Masacre de Flores: HBO Max confirmó cuándo se estrena la serie documental

La producción reconstruye el crimen ocurrido en 1994 desde el testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente. Conocé cuándo se estrena.

HBO Max estrenará el 22 de octubre una serie documental que reconstruye la Masacre de Flores a través del testimonio de Matías Bagnato.

HBO Max confirmó que La Masacre de Flores , su nueva serie documental original, se estrenará el próximo 22 de octubre . La producción reconstruye el caso ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores a partir del testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente del incendio.

La serie fue producida por 100 Bares y está dirigida por Augusto Tejeda. Juan José Campanella participa como productor ejecutivo y también acompaña a Bagnato en conversaciones que recorren distintos momentos de su historia y las consecuencias que tuvo el caso durante las décadas posteriores.

La producción reconstruye el incendio ocurrido el 17 de febrero de 1994, cuando murieron los padres de Bagnato, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia. Matías, que tenía 16 años, fue el único sobreviviente del ataque.

El caso derivó en una investigación judicial que concluyó con la condena de Fructuoso Álvarez González , señalado como responsable del crimen. La causa estuvo atravesada por amenazas y por un conflicto que había tenido antecedentes antes del incendio.

La propuesta de HBO Max no se limita a reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. También aborda las décadas posteriores, el impacto que tuvo el crimen el vida de Bagnato y su búsqueda de justicia, con testimonios de familiares, periodistas, abogados e integrantes del tribunal que intervino en el caso.

Quién es Matías Bagnato, el único sobreviviente

Bagnato es la figura central de la producción y relata en primera persona lo que ocurrió durante el incendio y el proceso que atravesó después. Su testimonio permite reconstruir el caso desde la perspectiva del único integrante de la familia que logró sobrevivir.

A los largos de los años, el caso tuvo distintas instancias judiciales y mantuvo una fuerte presencia pública. Álvarez González recibió una condena a prisión perpetua y posteriormente fue trasladado a España para continuar con el cumplimiento de la pena. Murió en prisión en 2023.

La serie también incorpora las voces de personas que estuvieron vinculadas con el expediente, además de material de archivo. De esta manera, el relato combina la experiencia personal de Bagnato con diferentes testimonios sobre la investigación y las consecuencias del crimen.

Cuándo se estrena La Masacre de Flores en HBO Max

La Masacre de Flores se estrenará el 22 de octubre de 2026 en HBO Max. La producción contará con tres episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno y estará disponible dentro del catálogo de la plataforma desde esa fecha,

La dirección está a cargo de Augusto Tejada, mientras que la producción ejecutiva reúne a Juan José Campanella, Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham. La producción corresponde a 100 Bares.

El documental propone así recuperar uno de los casos criminales más recordados de la Argentina desde una mirada centrada en su único sobreviviente y en las consecuencias que el hecho tuvo mucho después de la sentencia judicial. El estreno será el 22 de octubre en HBO Max.

Tráiler