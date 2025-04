La muerte de Francisco: dónde ver las películas sobre la vida del Papa

Llámame Francisco

Llámame Francisco (en italiano: Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente) es una película biográfica italiana de 2015, luego distribuida como una miniserie, sobre el papa Francisco. La producción fue dirigida por Daniele Luchetti.

La película cuenta la historia de la vida del papa Francisco (antes Jorge Mario Bergoglio), desde su juventud en Buenos Aires y sus experiencias bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla hasta su nombramiento como papa en 2013. El elenco esta compuesto por Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández, Mercedes Moran, Muriel Santa Ana, entre otros. Esta disponible en Netflix.

El Papa Francisco: un hombre de palabra

El papa Francisco: un hombre de palabra (en inglés: Pope Francis: A Man of His Word ) es una película documental de 2018 producida, coescrita y dirigida por Wim Wenders.

Sinopsis: "El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos Aires, el argentino Jorge Mario Bergoglio, se convirtió en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Se trata del primer papa procedente de América del Sur, el primero del hemisferio sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma. Pero sobre todo, es el primer papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (1181-1226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la 'Hermana Pobreza' y a profesar su profundo amor por la naturaleza y todos los seres vivos de la 'Hermana Madre Tierra'". Disponible en Max.

Los dos papas

Los dos papas (título original en inglés The Two Popes) es una película biográfica e histórica de género dramático del 2019, dirigida por Fernando Meirelles y escrita por Anthony McCarten, basada en su propio libro The Pope.

La película explora la relación que mantuvieron el Papa Benedicto XVI y su sucesor, el cardenal Bergoglio que se convertiría en el Papa Francisco, los dos líderes de la Iglesia Católica, que durante unos días antes de la renuncia de Ratzinger como Papa se encontraron en el Vaticano, discutieron, afrontaron sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para la influyente institución religiosa. La película esta protagonizada por Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín y Sidney Cole, entre otros. Disponible Netflix.

Francesco

Francesco es un documental estadounidense de 2020, dirigido y producido por Evgeny Afineevsky.

La película trata sobre la vida y la enseñanza del Papa Francisco. Contiene numerosas entrevistas con Francisco, algunos miembros de su familia, Benedicto XVI y otras personas. El filme se centra en temas contemporáneos y en el papel de la Iglesia Católica en la búsqueda de quienes sufren injusticias.

También se le da especial relevancia a personas que han sido tocadas sentimentalmente por el Papa Francisco, como la comunidad desplazada rohingya de Myanmar, a cuyos miembros Francisco conoció en Bangladesh en 2017. Los 12 refugiados musulmanes que el Papa trajo a Italia al final de su visita a un campo de refugiados en la isla griega de Lesbos en 2016. Y las víctimas de abusos del clero que Francisco originalmente enfureció durante su visita a Chile en 2018.