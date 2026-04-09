"La Mujer del Río", un retrato tan silencioso como aturdidor sobre la violencia de género.

Después de su paso por el Buenos Aires Festival de Cine Independiente (BAFICI), llega a los cines "La Mujer del Río” de Néstor Mazzini para ponerle fin a su trilogía compuesta por “36 horas” (2019) y “Cuando Oscurece” (2022) que se centra en la degradación del matrimonio de Érica (Andrea Carballo) y Pedro (César Troncoso). Esa degradación que finalmente deriva en violencia de género.

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Desde el comienzo de la trilogía, el espectador es testigo de la relación tensa que estos protagonistas tienen. Hoy ya divorciados y con una perimetral de por medio, Pedro sale de la cárcel e insiste con pasar más tiempo con su hija -a la que secuestró en la primera entrega- y reconectar con su exesposa, quien siguió con su vida y ahora tiene una nueva pareja.

Sin embargo, lo interesante de esta parte final es que el director decidió contarla de atrás para adelante. Desde un primer momento, el espectador es consciente de que la historia termina mal, pero el objetivo es, en realidad, poner el foco en cómo se llegó a esa instancia, cómo un hombre que estuvo preso pudo volver a tomar control en la vida de su exmujer. “Esto permitió que quedara más expuesto el desamparo, no solo del sistema judicial, sino de toda una mentalidad que fomenta y alienta la violencia, en particular la violencia de género”, explicó Mazzini en diálogo con Ámbito.

“La Mujer del Río”: el fin de una historia con una violencia atemporal “Hay algo muy especial en construir un personaje a lo largo del tiempo, no de un tirón, sino en capas, con distancia entre medio. Eso te permite volver con una mirada nueva, pero sin perder la memoria de lo que ya fue”, contó la actriz Andrea Carballo. Después de ocho años, tanto el director como los actores se despiden de una historia que los acercó a una problemática atemporal: “Con cada entrega fui entendiendo algo más. No solo del personaje, sino de cómo estas situaciones operan en la realidad”.

La mujer del rio (1) Más allá de que se trata de la parte final, la película funciona bien por sí sola, algo positivo para quienes no hayan visto las entregas anteriores. A diferencia de “36 horas” y “Cuando Oscurece”, “La Mujer del Río” es más dramática, ya que explora la capa más emocional de estos personajes. Algo que se convierte en una especie de asfixia, consecuencia de una violencia que no se ve, pero late en todo momento. Esto se potencia con el manejo de cámara del director, quien le respira en el cuello a los protagonistas. “La violencia que se muestra no es la más visible, y creo que eso es lo más inquietante: es la violencia que se sostiene en el tiempo, la que muchas veces no tiene nombre claro”, agregó Carballo.

Las trilogías dramáticas no abundan en el cine nacional, las películas sobre violencia de género, menos. “Son una potencial herramienta para la comprensión y para poder accionar sobre este tema”, dijo César Troncoso. La primera película se estrenó en 2019. La violencia de género no envejeció, sino todo lo contrario. Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 se registraron 247 víctimas letales, incluyendo femicidios directos y vinculados. Informes indican que el primer trimestre de 2026 mostró una escalada, con 68 femicidios. “La Mujer del Río” cierra una puerta, pero también abre otra. “No creo que el cine resuelva nada por sí solo, pero si esta trilogía logra que alguien mire una situación con otros ojos, ya vale”, agregó Carballo. Más allá de la temática, hay que resaltar la ardua tarea de poder concretar una trilogía en una industria que no se caracteriza justamente por producciones de este estilo. El director considera que se trata de un proyecto de resistencia, en todos los sentidos: “Siempre creí que lo íbamos a terminar, pero hubo muchos momentos que parecía que no. Sostenerlo en el tiempo, en un contexto cada vez más difícil para producir, fue un acto de perseverancia”, concluyó el director. Ficha Técnica "La Mujer del Río" (2026). Dirección: Néstor Mazzini. Producción: Paulina Zoboli Casamayor, Martín Almada Tomeo. Elenco: César Troncoso, Andrea Carballo, Matilde Creimer Chiabrando, Roberto Carnaghi, Paula Ransenberg, Sebastián Arzeno. Duración: 90 minutos.

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