La música argentina de luto: murió la leyenda del rock nacional Willy Quiroga

La banda se encontraba en el medio de un conflicto interno entre Soulé y los demás miembros. Ante la renuncia de Soulé a la banda, Godoy decide que debe ser él quien de un paso al costado para descomprimir la situación. Uno de los problemas había sido el pase de Mandioca a Disc Jockey, que había dejado en una situación comprometida a la discográfica que había confiado en ellos cuando los grandes sellos no lo habían hecho.

En marzo de 1971 sale a la luz La Biblia, doble vinilo de corte conceptual basado libremente en las Sagradas Escrituras, el cual es muy bien recibido y se convertiría en un clásico del rock nacional.

image.png Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Willy Quiroga, la formación clásica de Vox Dei.

Fue el autor de clásicos como Compulsión y Total qué (del disco Caliente de 1970), Tan solo un hombre de 1971, Esta noche no parece igual y Jeremías pies de plomo -esta última escrita junto a Soulé (del disco Jeremías pies de plomo de 1972), Es una Nube, no hay duda y Loco, hacela callar (del disco Es una nube, no hay duda de 1973), No dejaré que viva en mí (del disco Gata de Noche de 1978).

En abril de 1981 realizó junto a Ricardo Soulé y Rubén Basoalto el último recital de Vox Dei en el Estadio Obras Sanitarias.

Tras la separación de Vox Dei, forma Destroyer, con Juan Antonio Ferreyra y Polo Corbella. Luego de solo un show, el personal cambia y llegan Luis Valenti (El Reloj) en teclados, Beto Topini en batería y Palo Penayo en guitarra y voz con los que grabarían un único LP en 1982, editado por el Sello Surco. El grupo formó parte del "Festival Pan Caliente" junto a Los abuelos de la nada y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego del "Festival de la Falda" en 1982, aunque no llegaron a mayor éxito.

Luego formaría Willy Quiroga y la Fuerza, donde cambia su habitual rol de bajista por el de teclista y también el Willy Quiroga Trío, donde tocaría con Rubén Basoalto.

En 1985, nuevamente se reúne con Soulé y Basoalto para volver con Vox Dei, y desde entonces siguió tocando con Vox Dei hasta 2017, momento en que por una demanda judicial de Soulé tuvo que comenzar a presentarse como Willy Quiroga Vox Dei.

Fue el único miembro de Vox Dei que ha participado en todos los discos del grupo.

En agosto de 2024, a sus 84 años, anunció su alejamiento definitivo de los escenarios debido a un EPOC que venia sufriendo desde hace años y que le dificultó para seguir cantando. Su último show fue con Willy Quiroga Vox Dei el 27 de julio en el Pub Mr. Jones de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.