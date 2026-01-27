La película de Harry Styles que tenés que ver antes de que Prime Video la elimine + Seguir en









Queda poco tiempo para aprovechar esta faceta actoral del artista ex One Direction, donde también está Florence Pugh.

El artista protagoniza una película que te mantendrá al borde del sillón, en Prime Video. Imagen: The Associated Press

Prime Video tiene en su catálogo una de las películas más comentadas de los últimos años, un thriller psicológico que mezcla intriga, misterio y romance, con una estética retro y visualmente impresionante. Esta película, dirigida por Olivia Wilde, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural al juntar un elenco estelar encabezado por Florence Pugh y Harry Styles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película en cuestión es No te preocupes cariño (Don't Worry Darling), una propuesta que no solo ha generado conversación por su trama intrigante, sino también por las tensiones detrás de cámaras y la química entre los actores. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de misterio, esta película es la opción perfecta para ver en Prime Video.

No te preocupes cariño Protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh, queda poco tiempo para verla en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata No te preocupes cariño, la película protagonizada por Harry Styles No te preocupes cariño nos lleva a un suburbio de California en los años 50, donde Alice (interpretada por Florence Pugh) lleva una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Jack (Harry Styles), quien trabaja para una misteriosa empresa conocida como Victory. Alice disfruta de su vida en un hogar moderno, rodeada de lujo y comodidad, pero pronto comienzan a sucederle cosas extrañas. A medida que su curiosidad crece, Alice empieza a sospechar que algo no está bien con su esposo y la comunidad en la que vive.

Lo que inicialmente parecía ser una historia de amor en la década de 1950 se transforma en un thriller psicológico de suspenso, donde Alice comienza a descubrir secretos oscuros sobre Victory y la realidad en la que vive. La película explora temas como la percepción de la realidad, la manipulación mental y el rol de la mujer en una sociedad que parece perfecta a simple vista, pero esconde horrores invisibles. A lo largo de la trama, se va revelando la verdad detrás del aparentemente idílico mundo en el que Alice está atrapada, lo que lleva a un giro sorprendente y perturbador hacia el final.

Prime Video: tráiler de No te preocupes cariño Embed - No te preocupes, cariño | Tráiler Oficial Español Latino Prime Video: elenco de No te preocupes cariño Florence Pugh (Alice Chambers)

Harry Styles (Jack Chambers)

Olivia Wilde (Shelley)

Chris Pine (Frank)

Gemma Chan (Peg)