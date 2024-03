La nueva película de Yorgos Lanthimos, protagonizado por Emma Stone, ya tiene fecha de estreno

Searchlight acaba de hacer oficial la noticia sobre su tercer proyecto de largometraje con Lanthimos después de la ganadora del Oscar The Favourite y Poor Things.

Días después de llevarse su segundo Oscar a la Mejor Actriz por Poor Things , la próxima película de Emma Stone con Yorgos Lanthimos , Kinds of Kindness , ha fijado como fecha de estreno en cines el 21 de junio.

Searchlight acaba de hacer oficial la noticia sobre su tercer proyecto de largometraje con Lanthimos después de la ganadora del Oscar The Favourite y Poor Things .

The Favourite y Poor Things se lanzaron en el cuarto trimestre del calendario; Este es el primer lanzamiento de Lanthimos para que Searchlight que se estrena en el verano estadounidense, lo que genera especulaciones de que esta película podría ir a Cannes. La última película de Lanthimos que fue a Cannes fue The Killing of a Sacred Dear de 2017.